海基會24小時緊急專線 服務時間調整為12小時

1954年2月28日，青年黨黨魁之一的國大代表左舜生，當日上午11時35分自香港搭乘西北航空班機抵台北，出席第一屆國民大會第二次會議，張其昀、莫德惠、何聯奎、陳啟天、劉東岩、劉泗英、李不韙、王師曾、夏濤聲、雷震、周謙沖等百餘人在機場歡迎，左舜生離國多年，髮已斑白，下機後精神至為愉快，與其夫人合影後即驅車至陳啟天代表處休息並進午餐，隨後於當日下午2時20分至國民大會報到處辦理報到手續，3時20分即出席在堡壘廳舉行的第二次會議。

2025-02-28 09:00