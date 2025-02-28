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海基會24小時緊急專線 服務時間調整為12小時

中央社／ 台北28日電

海基會宣布，由於政府補助預算遭到刪減，在業務經費有限情況下，必須調整海基會24小時緊急服務專線作業時間，3月10日起，服務時間調整為每日上午8時30分至下午8時30分。

海峽交流基金會（海基會）透過社群專頁表示，立法院刪減中央政府總預算約2075億元，政府補助海基會預算也遭到刪減，在業務推動經費有限情況下，必須進行相關因應調整。

海基會指出，海基會24小時緊急服務專線從2002年設立以來，提供24小時人身安全緊急事件協處窗口；預計從3月10日起，緊急服務專線服務時間將調整為每日上午8時30分至下午8時30分，「造成不便之處，尚祈見諒」。

海基會24小時緊急服務專線提供民眾諮詢服務與協助，包括在中國大陸發生死亡、重病、重傷、遭擄人勒贖、被扣押、失蹤等涉及人身安全事件與旅行證件遺失等狀況。

海基會副秘書長蔡孟君先前於海基會背景說明會上表示，海基會24小時緊急服務專線從設置以來，年平均接聽5300餘通來電，相當於日平均有14通來電，證件申辦等相關處理為民眾詢問度最高問題。

蔡孟君彼時提到，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情發生初期，在武漢封城期間，有前往短期出差、探親或旅遊的台灣民眾受困當地，甚至有人需要藥品救助，這支緊急專線在當時發揮功能，幫助當事人獲得協助。

海基會 疫情 社群

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