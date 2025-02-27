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中資背景貨輪涉毀海纜 海委會主委管碧玲：插卡換名掩飾違法

中央社／ 高雄27日電
海委會主委管碧玲今天上午受訪時針對斷纜事件表示，不排除台灣的斷纜事件的背後有中國灰色襲擾的謀略在內。聯合報系記者王勇超／攝影
海委會主委管碧玲今天上午受訪時針對斷纜事件表示，不排除台灣的斷纜事件的背後有中國灰色襲擾的謀略在內。聯合報系記者王勇超／攝影

中資背景權宜輪多哥籍「宏泰」貨輪涉拖斷台澎第3海纜，中國籍王姓船長遭收押。海委會主委管碧玲表示，此船以鐵板在船舷「插、換卡」更名且船長有違法紀錄，掩飾違法企圖昭然若揭。

管碧玲今天在臉書（Facebook）發文指出，「宏泰168」又名「宏泰58」，又再名「善美7」，名字是用活動鐵板在船舷「插卡、換卡」更換，船艏、船尾任他取名，且船長曾用假海員證、護照等證件入境遭查獲。

管碧玲表示，「千面船」船長涉斷台灣海纜，感謝檢方支持詳查聲請羈押，也感謝院方支持准予羈押禁見，否則海巡在這次斷纜事件中就會成為夾心餅乾。

管碧玲指出，台灣是民主法治國家，但海巡在捍衛民主同時，也在迎戰中國利用民主傷害台灣，因此海巡需要司法支持，未來將持續勇於奮戰，盼不讓中國利用台灣民主法治傷害台灣。

管碧玲以前幾年震驚社會的澳洲龍蝦走私案為例，當時有船隻多次從馬祖出發，載運約60公噸澳洲活體龍蝦到高登島海域附近，走私給中國船隻。管碧玲表示，此案後續以違反「海關緝私條例」移送，協調關務署裁罰，案件至今近2年，尚在行政訴訟纏鬥中。

另外，管碧玲表示，海巡在農曆年前幾天移送5案，涉及近300噸烏魚走私進口，已有相關單位認定為非自行捕獲，後續仍待司法偵辦；還有一個是中國籍抽砂船「華益9號」越界盜抽海砂300公噸案，此涉案船隻已遭沒入，若至4月26日將靠港滿3年，賠償等部分尚等5月開庭審理。

管碧玲說，沒收抽砂船部分曾被二審法院判決撤銷，經2023年12月間通過「土石採取法」等相關法規修正案後，才在去年4月間由法院發回更審，歷時約1年，「我們擔心不是沒有道理」，華益9號案歷時3年、龍蝦走私案2年，都還在纏鬥，「那烏魚走私呢？斷纜的宏泰呢？」

海巡 管碧玲 走私

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