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人權會攜手共生音樂節 以展覽、真人圖書館紀念228

中央社／ 台北27日電

228紀念日將至，國家人權委員會今天說，今年協力參與舉辦共生音樂節，2月28日將在凱達格蘭大道，透過音樂、展覽及真人圖書館等系列活動，重現台灣人權奮鬥歷程，透過與年輕世代對話，凝聚追求人權和民主的跨世代共同體。

國家人權委員會透過新聞稿表示，「台灣共生青年協會」每年追思228事件，辦理「共生音樂節」已進入第13年，國家人權委員會肯定和感謝年輕人承擔起台灣歷史的責任，將傷痛傳承為共同的記憶和教訓，所以今年協力參與舉辦2025第13屆共生音樂節。

人權會說，人權會委員將佩戴由北美洲台灣婦女會、台灣婦女展業協會及濟南教會提供的「台灣228百合」胸章，緬懷戒嚴白色恐怖時期受難者，並重申堅守人權價值。

人權會表示，即便面對資源限制，人權會仍以有限人力及物力推動人權工作，盼透過音樂節活動，喚起社會對歷史記憶與人權價值關注。

人權會說，真人圖書館活動將邀請受難家屬林黎彩、紀錄片「尋找湯德章」導演黃銘正、中研院台史所兼任研究員許雪姬，從不同世代與視角探討228歷史意義。

人權 白色恐怖 音樂

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