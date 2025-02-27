3企業助巴黎奧運台灣隊 林佳龍頒贈外交之友貢獻獎

台灣代表隊於2024年巴黎奧運取得佳績，外交部長林佳龍今天頒發「外交之友貢獻獎」給3間企業，表彰其在奧運期間全力支援後勤工作，讓選手無後顧之憂全心備賽。林佳龍表示，期待看到更多有志之士擴大Team Taiwan的影響力。

林佳龍今天頒發外交之友貢獻獎給漢典食品股份有限公司、長榮航空股份有限公司、喬山健康科技股份有限公司等3間企業，表彰其在2024巴黎奧運期間，全力支援後勤工作，使台灣代表團參賽圓滿順利；時任駐法代表、現任外交部政務次長吳志中也出席觀禮。

林佳龍表示，3間企業於巴黎奧運期間全力支援後勤工作，讓台灣選手無後顧之憂全心備賽，使台灣代表隊參賽圓滿順利，讓大家看到台灣隊的厚實的實力外，也見證各行各業「人人都是外交官」，期待看到更多有心、有志、有力之士共同擴大Team Taiwan的影響力，讓世界看到台灣。

外交部指出，漢典食品於奧運期間無償長駐膳食中繼站，讓台灣選手在異鄉也能享受高品質的家鄉美味；長榮航空協助代表團訂票、通關及運動器材運送等服務，並提供無微不至的照料；喬山健康科技公司協助建置廣受好評的「台灣運動中心」，讓選手得以透過專業且精準的訓練積極備賽，且捐贈重訓設備給當地市立運動中心，延續台灣與勒瓦盧瓦市（Levallois）的堅實友誼。