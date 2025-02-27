三高年花健保1.7千億 衛福部：生活型態諮商使用低盼提升

國內慢性病罹病率及死亡率提升，總統府健康台灣推動委員會今天舉行第三次會議，衛福部次長周志浩表示，全台每年約6萬2千多人死於三高相關慢性病，2023年占總死亡人數3成，三高疾病防治耗費健保支出1千7百餘億，負擔相當沈重，三高防治888計畫推動以來，生活型態諮商比率仍偏低，僅26%，將持續強化，並推動職場健康餐盒、健康幼兒園等措施，提升國人營養識能。

周志浩說，國人10大死因中，三高相關慢性病就占5項，包括心臟疾病、腦血管疾病、糖尿病、高血壓疾病、腎炎及腎病變等，花費健保資源最多的項目，是腎臟、糖尿病等，而專家提出，三高最主要風險因子包括缺乏運動、飲食不均衡、不健康生活習慣四項，但台灣民眾糖分、鹽分攝取偏高，蔬果攝取少，面對肥胖健康威脅。

國人身體質量指數（BMI）高於24者逐年增加，形成嚴重挑戰，周志浩表示，過重除會造成身體疾病，也會導致醫療支出沈重負擔，且於此同時，台灣還面臨菸害挑戰，紙菸吸煙率雖下降，但新興菸品如電子煙、加熱菸等，仍持續威脅民眾健康，世界衛生組織已建議，應提高菸捐、限制廣告，並對產品示警，提供成癮者戒治服務，才能有效抑制菸害。

周志浩說，營養教育要從小做起，孕婦產前健康教育應加以提升，幼兒園應納入健康運動課程，並把關營養午餐及點心，國民教育課綱也應納入營養教育；成人部分則要落實健康職場，強化高熱量、高鹽、高糖食品標示機制，限制反式脂肪使用，宣導「健康採購」，要求職場採購健康餐盒，高齡部分，則應考量長者牙口不好，推動質地調整飲食。

賴清德總統上任後，政府推出三高888防治計畫，目標是80%三高、心腦血管疾病、慢性腎病患者加入共照網、80%共照網病人接受生活習慣諮商、80%共照網病人達到三高控制。周志浩表示，衛福部邀集各單位及學者專家，制定本土化生活型態評估量表，而113年起推動生活習慣諮商，但目前覆蓋率僅26%，預計今年要達40%、2028年達80%，2030年要達到85%。