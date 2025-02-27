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健康台灣委員顧問棄領出席費 總統喊「拍謝」：感謝共體時艱

中央社／ 台北27日電
健康台灣委員會議顧問程文俊提案表示，總統府114年度預算遭凍結70%，民間委員及顧問願共體時艱，放棄委員會的相關出席費用。圖／總統府提供
健康台灣委員會議顧問程文俊提案表示，總統府114年度預算遭凍結70%，民間委員及顧問願共體時艱，放棄委員會的相關出席費用。圖／總統府提供

總統賴清德今天主持健康台灣推動委員會議，顧問程文俊提案表示，總統府114年度預算遭凍結70%，民間委員及顧問願共體時艱，放棄委員會的相關出席費用。總統表示，實在「很拍謝」，也感謝提案與連署委員願意共體時艱。

總統下午主持總統府健康台灣推動委員會第3次委員會議，執行秘書、衛生福利部長邱泰源進行報告時表示，此次會議報告案兩案，討論事項1案，顧問程文俊提出臨時提案並獲多位委員連署，願放棄參與委員會相關出席費用，以襄助委員會運作。

健康台灣推動委員會顧問、長庚醫療財團法人決策委員會主任委員會程文俊說明，總統府114年度預算經立法院審議結果業務費遭凍結70%，待執行30%後仍須經立法院同意始得動支，恐影響健康台灣推動委員會的後續運作。

程文俊表示，健康是基本人權，不僅是個人身心福祉，更攸關國家永續發展，面對國人十大死因的癌症，快速變異的跨國傳染病，以及少子女化、高齡化等挑戰，台灣需要更前瞻思維、更有效行動，來實踐醫療平權。

程文俊指出，健康台灣是共同目標，欣見賴總統上任後即成立委員會，透過顧問與委員的群策群力，以擬定具體可行的行動策略，現階段正在盤整資源，加強對話展開行動的關鍵時刻，不應受立法院預算審議影響而停下腳步。

程文俊說，據了解，國家氣候變遷對策委員會民間委員及顧問於今年1月23日提案，放棄支領出席費用，「我們也同樣願意共體時艱，放棄參與健康台灣推動委員會的出席相關費用」，襄助委員會繼續運作，持續為民眾醫療健康與平權作出貢獻，所有26位委員也連署。

賴總統聽聞後表示，實在「很拍謝」，也感謝提案與連署委員願意共體時艱。

總統府 賴清德

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