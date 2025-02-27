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健康台灣第3次委員會 邱泰源：將設細胞庫發展再生醫療

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
健康台灣推動委員會執行秘書、衛福部長邱泰源針對前次委員會列管案件報告，再生醫療是重點之一，他表示，再生醫療雙法經總統公布後，衛福部近期預告10項子法，並研擬設置「細胞保存庫」保存國人細胞。圖／截自YouTube
健康台灣推動委員會執行秘書、衛福部長邱泰源針對前次委員會列管案件報告，再生醫療是重點之一，他表示，再生醫療雙法經總統公布後，衛福部近期預告10項子法，並研擬設置「細胞保存庫」保存國人細胞。圖／截自YouTube

總統府健康台灣推動委員會今天舉行第三次會議，委員會執行秘書、衛福部邱泰源針對前次委員會列管案件報告，再生醫療是重點之一，他表示，再生醫療雙法經總統公布後，衛福部近期預告10項子法，並研擬設置「細胞保存庫」保存國人細胞，鼓勵學研、產業界投入再生醫療研究，推動台灣生技產業發展。

健康台灣推動委員會第二次會議共列管四項，包括：提升職場的心理健康韌性、擴大癌症基因檢測的給付範圍及提高資訊互通性、擴大癌症基因檢測的給付範圍及提高資訊互通性、加速成立行政法人國家醫療科技評估中心、發展再生醫療。

邱泰源說，為確保細胞保存庫設置及管理品質，正研擬細胞保存庫設置管理規範，衛福部曾派人至財團法人食品工業發展研究所參訪，該所具備相關認證且為經濟部支持設置之產業生物資源庫，衛福部將研議國家級細胞保存庫規劃，並爭取相關經費。

為提升心理健康韌性，邱泰源表示，將研議公務人員身心調適假，公務人員保障暨培訓委員會將重行檢討「公務人員保障法」與「公務人員安全及衛生防護辦法」，將召開專家學者座談會及與相關主管機關研商，強化反職場霸凌規範及配套，規劃於114年5月將公務人員保障法部分條文修正草案送立法院審議，並將公務人員安全及衛生防護辦法修正草案送行政院備查。

針對癌症精準醫療，邱泰源表示，具食藥署藥證標靶藥物的伴隨式基因檢測（NGS），分別於113年5月1日及同年12月1日納入健保給付，可透過單基因檢測或NGS協助選擇臨床合適的標靶藥物治療，將持續收載NGS檢測結果，規劃結合國家級人體生物資料庫，藉由臨床資料整合平台，促進資料加值整合應用，以利媒合臨床試驗及新藥，提供民眾及早治療機會、提升治療效益。

行政法人國家醫療科技評估中心設置條例草案，衛福部部已於去年8月13日函請行政院審議，邱泰源表示，將彙整行政院相關單位意見，並拜會人事行政總處；另，為加速癌症新藥給付，114年編列癌症新藥暫時性支付專款50億元，作為已取得藥品許可證,臨床療效證據明確，但受總額預算限制尚未收載之癌症新藥或新適應症者給付之財源。

衛福部 邱泰源

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