「三高」疾病健保支出達1700億 賴總統：目標2030年死亡率降3分之1

賴清德總統今天表示，10大死因有7項與慢性病有關，這7項裡有5項與高血糖、高血脂、高血壓等慢性疾病相關，健保每年「三高」相關疾病醫療支出高達1700億元，成為龐大的醫療負擔。政府設下目標，2030年要達成降低三高相關慢性病標準化死亡率三分之一。

賴總統下午出席總統府健康台灣推動委員會第3次委員會議致詞表示，上次會議報告「強化癌症防治策略」，在行政院督導下，從今年開始，全面擴大公費重要癌症篩檢範疇，包括擴大篩檢的年齡層及項目；在治療端聚焦基因檢測及精準醫療，並成立「癌症新藥基金」提供多元癌症新藥給付，希望在2030年，達到降低癌症標準化死亡率三分之一的目標。

賴總統指出，世界衛生組織指出，導致非傳染性疾病4大主要風險因子，包括吸菸、身體活動量不足、不健康飲食以及有害使用酒精；根據「國民營養健康調查」結果顯示，民眾的身體活動量以低度及中度活動量為主，且飲食攝取明顯不均，包含攝取過量的糖、鹽，以及蔬果乳品攝取量不足等情形。

賴總統說，照顧民眾健康最佳策略，就是要加強身體活動，提升健康飲食識能，改善國內飲食環境，從前端來預防慢性疾病的發生。從今年開始，衛福部已經升級成人預防保健服務，將年齡下調至30歲，如果已罹患「三高」，將會透過「三高防治888」規劃，找出目標群眾再進行介入，力求改善症狀以避免發展成為慢性病。

賴總統表示，此行動策略需要從職場、社區、校園、國軍等各場域來同步推動，藉由公私部門協力合作，才能降低慢性病及慢性病所造成的失能風險。希望透過多管齊下，解決台灣醫療所面對的問題，提供民眾更好的照顧，早日達到「健康台灣」願景。