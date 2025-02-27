不只拿麥高歌 凌濤再爆林靜儀與陳時中高舉酒杯暢飲
桃園市議員凌濤昨天爆料國內醫院急診壅塞，醫護壓力瀕臨爆表，衛福部次長林靜儀卻在拿麥嗨唱；林靜儀雖在臉書回擊出席春酒是工作，但凌濤今天再爆她與政務委員陳時中在席間舉杯暢飲，質疑「難道紅酒也是工作所需」？
林靜儀日前在網路社群平台呼籲醫療分級分流，因回應急診醫師留言壓力問題失言，「小腦袋」一說引發各界批評，今年2月19日參加製藥公會春酒拿麥嗨唱也被凌濤爆料，遭質疑「心思不在人民身上」；林雖在臉書留言出席春酒是工作，但凌濤今天再發她與陳時中敬酒照，大酸「工作所需」竟是唱歌喝酒。
凌濤強調，參加四大公會春酒本無不妥，平日唱歌、喝酒也屬個人自由，但急診病房爆滿，基層醫護疲於奔命，林靜儀公然嗆聲急診醫生，甚至導致其離職，然後在春酒場合與鍾佳濱載歌載舞，與陳時中舉杯暢飲，這種高官前倨後恭的傲慢態度，才是導致醫護群情激憤、全面炸鍋的關鍵原因。
凌濤表示，林靜儀臉書反擊稱「春酒唱歌是工作所需」、「這樣操作很沒意思」，整起事件也確實與公會無關，問題根源在於次長嚴重失言與失職。林靜儀不僅在春酒狂歡高歌，還逐桌敬酒，舉杯與陳時中乾杯，笑容滿面、樂在其中，「難道紅酒也是工作所需」，喝醉聽不到急診的哀嚎？呼籲行政院長卓榮泰院長撤換林靜儀。
針對衛福部長邱泰源昨天巡視醫院急診情況，由於基層醫護爆料邱只在會議室聽簡報，慰問病人「早日康復」，凌濤也批巡視是「「急診室楚門秀」，是壓垮醫護的最後一擊。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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