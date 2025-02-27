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國土計畫法展延 馬文君：中央單位部分圖資80年未更新

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

國土計畫法原訂今年4月30日上路，立法院通過修正案，延長6年至2031年實施。立委馬文君表示，國土計畫法配套不足、中央單位圖資部分80年沒有更新，讓民眾擔心權益受損，希望中央在展延期間，完善子法、周延配套措施，確保國人權益。

馬文君說，國土計畫法在2015年通過，但法令配套不足，中央地方和民眾溝通不良，讓國土計畫法充滿爭議，以南投縣為例，全縣73.91％土地被劃入禁止或限制使用的國土保育地區，農業發展地區23.17％，作為城鄉發展的土地僅3％。

不少農民擔心農地被劃入國土保育區後，無法繼續耕作。農業區劃分也引發反彈，農一只能從事農業生產及必要產銷活動；農二可從事農產品加工、休閒農業等。農民抱怨「國土法」規範變嚴外，每5年檢討一次，土地被劃入農一後，不能耕作又賣不掉。

同時，中央對農業補貼、土地損失補償等未提出周全政策，更讓農民質疑「國土法」的公平，展延能讓農地劃分標準更明確、補償更完備，維護南投農民權益。

除了農業外，國土法也限制南投縣土地使用彈性，未來土地使用、推動工商發展變得困難，對仰賴旅遊業，等待國旅市場復甦的南投縣更雪上加霜。希望中央完善法令和子法，土地劃分更合理，中央地方有充裕時間溝通，減少對民眾的衝擊。

另外，南投縣「國土功能分區圖」，各主管機關圖資製圖時間不一，部分將近80年未更新，精準度有很大落差，影響縣內土地的分區準確性及民眾權益。她將和縣政府合作，完備縣內的「國土功能分區圖」，確保鄉親權益不會受損，再將分區圖交由內政部審議。

國土計畫法 馬文君

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