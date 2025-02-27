國家火箭發射場3月定案 黃建賓爭取盼設台東南田部落

「國家火箭發射場」選址結果將於3月揭曉，目前台東南田及屏東九鵬都是可能地點，國民黨立委黃建賓表示，選址除考量環境等基本要素，最重要是地方支持，南田部落居民先前已表達支持，盼未來結合在地景觀，發展太空及觀光產業，也帶動區域發展及返鄉就業。

台東南田及屏東九鵬成為「國家火箭發射場」候選場址，國科會主委吳誠文指兩縣支持且配合度高，3月底會決定場址。黃建賓國會辦公室昨日再邀集國科會、國家太空中心開會研商，轉達台東縣府及地方民意支持的心聲，並提出設址台東的優勢，強力爭取設址台東。

黃建賓表示，過去長期爭取落腳國家火箭發射場台東縣達仁鄉南田部落，希望能結合太空產業與觀光資源，促進地方發展及區域平衡，去年10月於立法院總質詢時，當面向吳誠文爭取。他說，預定位置的南田部落不但基本條件符合，地方居民也有意願，預計可水到渠成，並在質詢時獲吳正面回應。

黃建賓指出，火箭發射場選址場域需考量面積、臨海、自然屏障等基本要素，更重要的關鍵是在地居民及地方政府支持態度，而先前南田部落居民已表達支持，台東縣長饒慶鈴更喊話台東縣府已經準備好，將配合中央發展太空科技，因此落腳台東會是最佳選擇，還可結合在地優美景觀，發展太空及觀光產業。

黃建賓補充，目前候選區域包括屏東九鵬、台東南田，為帶動地方產業發展，吸引返鄉就業，相關場域確定後，國科會及太空中心應研議評估，將一定比例之相關設施設置於未入選區域，使區域能夠共同均衡發展。