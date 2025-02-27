快訊

貓纜17年來首次漲價！每人每次180元 北捷：還是比日韓低

你也是嗎？FB臉書大當機釣出眾網友哀號 他曝1招可以正常使用

台中機場因濃霧影響起降 國內外航班一早有取消、有延誤

淨耀法師圓寂 賴清德總統頒發褒揚令讚愛國　

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
賴清德總統今天出席中國佛教會理事長、慈法禪寺住持淨耀大和尚追思讚頌大典，並頒發褒揚令。記者葉德正／攝影
賴清德總統今天出席中國佛教會理事長、慈法禪寺住持淨耀大和尚追思讚頌大典，並頒發褒揚令。記者葉德正／攝影

中國佛教會理事長、慈法禪寺住持淨耀大和尚1月28日圓寂，佛教界今天在板橋體育館舉行「淨耀法師追思讚頌大典」，賴清德總統出席頒發褒揚令指出，淨耀法師推動社會服務將近40年遺愛人間，去年更成為他推動的全社會防衛韌性委員會顧問，不僅關心國家、愛護國家，更願奉獻心力保護國家，一生慈悲為懷、修行弘法，感化芸芸眾生，令人感佩。

今天讚頌大典除了國內各方宗教界大佬到場，也有不少來自中國大陸宗教界大佬到場，現場莊嚴肅穆。

賴清德致詞時指出，感謝淨耀法師精彩一生，對台灣社會與佛教非凡貢獻，法師俗名徐明輝，28歲追隨佛陀精神，在廣化老和尚座下剃度出家，更分別受法於星雲大師以及圓宗長老，深受佛法薰陶、潛心向佛、鑽研至深。

賴清德說，淨耀法師青年入道，身兼慈法禪寺等佛寺住持職務，一生護法、護教，畢生弘揚佛法，遍及海外20多國，一步一腳印，大力推廣佛教文化，落實人間佛教理念，功在社會。

賴清德表示，淨耀法師秉持普賢菩薩難行能行、難忍仍忍精神，推動社會服務將近40年，除投入感化教育，致力反毒宣傳、推動公益慈善，也積極關懷社會弱勢、耕耘藝術文化、促進宗教交流，可謂遺愛人間。

賴清德指出，去年他在總統府成立全社會防衛韌性委員會，感謝淨耀法師接受他的邀請擔任顧問，共同努力打造更強韌台灣，可以清楚感受他關心國家、愛護國家、願意奉獻心力保護國家，一生慈悲為懷、修行弘法， 感化芸芸眾生，令人感佩。

賴清德說，法師慈悲精神將永留人間，為你我所追憶緬懷，今日淨耀法師隨菩薩而去、離開人間，固然不捨，但相信他的精神一定是遺留人間，啟發更多人。

中國佛教會理事長、慈法禪寺住持淨耀大和尚追思讚頌大典今天舉行。記者葉德正／攝影
中國佛教會理事長、慈法禪寺住持淨耀大和尚追思讚頌大典今天舉行。記者葉德正／攝影
賴清德總統今天出席中國佛教會理事長、慈法禪寺住持淨耀大和尚追思讚頌大典，並頒發褒揚令。記者葉德正／攝影
賴清德總統今天出席中國佛教會理事長、慈法禪寺住持淨耀大和尚追思讚頌大典，並頒發褒揚令。記者葉德正／攝影

佛教 法師 賴清德

延伸閱讀

總統：配偶三親等 不宜任公費助理

綠民代助理禁用三親等內 國民黨：為政治鬥爭搞錯重點

趙少康：美國國際開發總署干預台灣內政 賴清德查不查？

二二八將至 賴清德：推動轉型正義的腳步不會停歇

相關新聞

淨耀法師圓寂 賴清德總統頒發褒揚令讚愛國　

中國佛教會理事長、慈法禪寺住持淨耀大和尚1月28日圓寂，佛教界今天在板橋體育館舉行「淨耀法師追思讚頌大典」，賴清德總統出...

照片看歷史／1960年伊朗駐華大使履新 下榻圓山大飯店

1960年2月27日下午10時25分，伊朗新任駐華大使薩德爾博士（DR. D-Javad Sadr）乘民航班機自東京飛抵台北履新，時任外交部禮賓司長潘蕃蓀在機場歡迎，薩德爾在機場對記者表示，他很高興被任命駐華大使職務。

【專家之眼】文化補助是合法要飯？

年初國民黨立委陳玉珍提案刪減公視預算之際，批評那些依賴政府補助的影視人士太脆弱、缺乏競爭力，並且主張他們應該「丟掉那隻要...

海纜頻斷引發國安疑慮 數發部長黃彥男：三層應對策略

今年1月台馬海纜二號及三號先後斷裂，昨日台澎三號海纜又在凌晨發生中斷故障，斷纜頻率之高引發國安疑慮。數發部長黃彥男表示，...

原民保留地開發被爆疑涉弊 高金素梅姪：完全合法 何弊之有？

無黨籍立委高金素梅的姪子苗栗縣泰安鄉民代表高晉揚遭爆料，在苗栗縣泰安鄉汶水湯元渡假飯店開發案疑涉弊案，高晉揚強調高金完全...

清大捐款羅生門 蕭旭岑：涉及沈君山人格 曹興誠應舉證

聯電創辦人曹興誠1500萬元的清華大學捐款陷入羅生門。馬英九基金會執行長副執行長蕭旭岑今表示，曹興誠有沒有捐款給清華大學...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。