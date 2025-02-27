淨耀法師圓寂 賴清德總統頒發褒揚令讚愛國
中國佛教會理事長、慈法禪寺住持淨耀大和尚1月28日圓寂，佛教界今天在板橋體育館舉行「淨耀法師追思讚頌大典」，賴清德總統出席頒發褒揚令指出，淨耀法師推動社會服務將近40年遺愛人間，去年更成為他推動的全社會防衛韌性委員會顧問，不僅關心國家、愛護國家，更願奉獻心力保護國家，一生慈悲為懷、修行弘法，感化芸芸眾生，令人感佩。
今天讚頌大典除了國內各方宗教界大佬到場，也有不少來自中國大陸宗教界大佬到場，現場莊嚴肅穆。
賴清德致詞時指出，感謝淨耀法師精彩一生，對台灣社會與佛教非凡貢獻，法師俗名徐明輝，28歲追隨佛陀精神，在廣化老和尚座下剃度出家，更分別受法於星雲大師以及圓宗長老，深受佛法薰陶、潛心向佛、鑽研至深。
賴清德說，淨耀法師青年入道，身兼慈法禪寺等佛寺住持職務，一生護法、護教，畢生弘揚佛法，遍及海外20多國，一步一腳印，大力推廣佛教文化，落實人間佛教理念，功在社會。
賴清德表示，淨耀法師秉持普賢菩薩難行能行、難忍仍忍精神，推動社會服務將近40年，除投入感化教育，致力反毒宣傳、推動公益慈善，也積極關懷社會弱勢、耕耘藝術文化、促進宗教交流，可謂遺愛人間。
賴清德指出，去年他在總統府成立全社會防衛韌性委員會，感謝淨耀法師接受他的邀請擔任顧問，共同努力打造更強韌台灣，可以清楚感受他關心國家、愛護國家、願意奉獻心力保護國家，一生慈悲為懷、修行弘法， 感化芸芸眾生，令人感佩。
賴清德說，法師慈悲精神將永留人間，為你我所追憶緬懷，今日淨耀法師隨菩薩而去、離開人間，固然不捨，但相信他的精神一定是遺留人間，啟發更多人。
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