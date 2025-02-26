快訊

四接環評闖關成功！17名環評委員一致同意 現場爆發數次衝突

員工爆料無預警裁員…KKday證實了！組織變革「38人選擇優退」

前駐菲代表徐佩勇性騷女秘書「胸部讓我非常興奮」 遭撤職罰50萬

天主教台北總教區3/1辦祈福彌撒 祈禱教宗早日康復

中央社／ 台北26日電

教宗方濟各14日因支氣管炎住院，外界關注病情狀況，國內天主教教區、教會及社福團體等紛為教宗祈福，天主教台北總教區今天發出公告，3月1日將舉行「為教宗方濟各祈福彌撒」。

高齡88歲的教宗方濟各（Pope Francis）14日因支氣管炎入住羅馬傑梅利醫院（Gemelli Hospital），之後病況惡化為雙側肺炎，教廷每日早晚更新教宗病況。教廷在台北時間今天上午表示，教宗病情仍危急（critical），但維持穩定（stationary）狀況。

教宗住院多日，全球關注其健康狀況，除了梵蒂岡在聖伯多祿教堂舉行祈福儀式，台灣國內天主教相關團體也同感擔憂，連日紛紛為教宗健康祈禱。

天主教台北總教區今天發出公告，宣布將於3月1日於聖母無原罪主教座堂，舉行「為教宗方濟各祈福彌撒」，由總主教鍾安住主禮，邀請神父、修士、修女、教友及各界人士踴躍參加。

台北總教區指出，明天起至3月6日止，每日上午11時、晚上7時也將在聖母無原罪主教座堂公念玫瑰經，各堂區可自行安排公念玫瑰經的時間，一起為教宗方濟各身體早日康復祈禱。

支氣管 教宗 方濟各

延伸閱讀

梵蒂岡：教宗病況危急但穩定 繼續執行公務

教宗方濟各病情惡化 旅義台日神父坦言繼任者難料

教宗方濟各病情略改善 梵蒂岡：整晚都有好好休息

教宗病危 梵蒂岡今晚開始馬拉松祈福儀式

相關新聞

海纜頻斷引發國安疑慮 數發部長黃彥男：三層應對策略

今年1月台馬海纜二號及三號先後斷裂，昨日台澎三號海纜又在凌晨發生中斷故障，斷纜頻率之高引發國安疑慮。數發部長黃彥男表示，...

原民保留地開發被爆疑涉弊 高金素梅姪：完全合法 何弊之有？

無黨籍立委高金素梅的姪子苗栗縣泰安鄉民代表高晉揚遭爆料，在苗栗縣泰安鄉汶水湯元渡假飯店開發案疑涉弊案，高晉揚強調高金完全...

四接環評爆激烈衝突 群眾丟桌子衝主席台舉牌

環境部今早於環評大會審查基隆協和電廠更新改建案（四接），後主席經現場委員同意，當天上午9點半前51名登記發言者均可入場發表意見。然而會議一開始現場就爆發激烈衝突，反對方群眾也衝到主席台前試圖阻止會議進行，現場幾乎失控。

清大捐款羅生門 蕭旭岑：涉及沈君山人格 曹興誠應舉證

聯電創辦人曹興誠1500萬元的清華大學捐款陷入羅生門。馬英九基金會執行長副執行長蕭旭岑今表示，曹興誠有沒有捐款給清華大學...

宜蘭輕艇選手沒被挖走 資源不足靠2大關鍵留人留心

輕艇運動訓練花費不低，光一艘練習輕艇就要十幾萬元，且比賽場次少，幾乎沒有比賽獎金；加上國內訓練場地不足或氣候環境不同，選手想提升實力必須出國訓練或參與國際賽，這些費用支出大多需由選手承擔。 像宜蘭這種小縣市，給選手的資源遠遠比不上六都，但發展輕艇運動30年，卻沒有一個選手被挖角轉籍，靠的是「地利」與「教練」兩大關鍵，留人留心。

照片看歷史／1954年芭蕾舞表演會 為清寒女學生募款

1954年2月26日，聯合國中國同志會下的婦女委員會，晚上8時在貴陽街一段的「裝甲之家」舉行芭蕾舞表演會，邀請知名舞蹈家蔡瑞月、黃秀峰及她倆的學生共十餘人參加演出，入場券除在婦女委員會會所出售外，晚會時間也在裝甲之家門口臨時出售，表演聚滿300名左右的觀眾，演出至當晚11時許始告結束。 婦女委員會是以聯絡中外婦女增進國際合作為工作中心，本次芭蕾舞表演會是要籌募獎學金，藉此來資助研究教育之清寒女學生。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。