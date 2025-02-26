天主教台北總教區3/1辦祈福彌撒 祈禱教宗早日康復
教宗方濟各14日因支氣管炎住院，外界關注病情狀況，國內天主教教區、教會及社福團體等紛為教宗祈福，天主教台北總教區今天發出公告，3月1日將舉行「為教宗方濟各祈福彌撒」。
高齡88歲的教宗方濟各（Pope Francis）14日因支氣管炎入住羅馬傑梅利醫院（Gemelli Hospital），之後病況惡化為雙側肺炎，教廷每日早晚更新教宗病況。教廷在台北時間今天上午表示，教宗病情仍危急（critical），但維持穩定（stationary）狀況。
教宗住院多日，全球關注其健康狀況，除了梵蒂岡在聖伯多祿教堂舉行祈福儀式，台灣國內天主教相關團體也同感擔憂，連日紛紛為教宗健康祈禱。
天主教台北總教區今天發出公告，宣布將於3月1日於聖母無原罪主教座堂，舉行「為教宗方濟各祈福彌撒」，由總主教鍾安住主禮，邀請神父、修士、修女、教友及各界人士踴躍參加。
台北總教區指出，明天起至3月6日止，每日上午11時、晚上7時也將在聖母無原罪主教座堂公念玫瑰經，各堂區可自行安排公念玫瑰經的時間，一起為教宗方濟各身體早日康復祈禱。
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