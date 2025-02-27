中悦耑悦 60米林蔭大道 榮耀典藏
影后與耑悦的對味
爆紅的電視影集《影后》借鏡【中悦耑悦】，對味女明星的尊寵，日式中庭、瑜珈室、咖啡廳等...7項公設一字排開，享受在家即度假的隱私呵護。對味女明星的貴氣，以挑高8.3米大廳開展氣派亮相的風姿，輔以稀有義大利Gabbiani手工水晶吊燈襯托身價有別，一出場，便驚豔全場。如此對味，讓高端者一眼相中【中悦耑悦】，擁有頂級金字塔族群獨享的回味無盡，享受無盡。
均價43萬!不二價回饋客戶，買實在，住最好!
中悦建設，向來都以做好一棟建築為己任，慢慢打磨心中的價值，把最好的呈現給客戶。
每一塊土地都有選地的精神，每一棟建築都在守衛著中悦的堅持與價值。
最高價值！最高品質！
中悦建設機構一直以來貫徹兩大堅持：最合理價格、最高價值豪宅。中路【中悦耑悦】以均價43萬，買到60米大興西路林蔭大道的絕美視野，大廳Gabbiani義大利原裝進口水晶吊燈的時尚華麗，以及咖啡廳、撞球室、健身房、瑜珈室、游泳池、會議室的度假體驗，用最高價值，用心打造最高品質。中悦建設把客戶當朋友，把增值空間回饋給客戶，堅守品質，買得實在、住的安心，不用擔心價格回跌，彼此互惠雙贏。政府的限貸政策讓百坪豪邸的產品愈來愈稀有，賣一戶少一戶，市場上即將絕版的產品，ㄧ定要把握現在最佳入手的時機。
最美百坪，超值享受！
【中悦耑悦】在最好的地段蓋最好的房子，讓您處處感受到尊貴、藝術、時尚與貼心，在迎賓門口更種植日本進口黑松、羅漢松、雄偉柏樹彰顯社區尊貴與榮耀，整體規劃宛如住進一座美術館，最好的規劃，最好的建材，最值得收藏的豪邸，中悦建設機構中路特區最後一棟代表作，絕佳機會錯過不再！
中路百坪絕版價 賣一戶少一戶！
中悦心懷感恩，做出最好的作品，用最好的價值、最好的建材，回饋給一路支持相挺的客戶。
【耑悦】一坪均價43萬，稀有百坪，即刻珍藏最值得的中悦豪邸！
所有對味，集中耑悦
中路特區【中悦耑悦】，面對60米大興西路的濃綠，讓嚮往台北敦化南路樹海的層峰有了心動。三面臨路，時尚角地，雙塔地標，讓城市有了天際的皇冠，榮耀中路，更榮耀每位歸來的旅人，走入一棟至臻，一棟絕美。
基本資料
中悦耑悦|中路特區｜精工落成・116・122坪
接待會館｜桃園市桃園區正光路808號
鑑賞專線｜03-356-6677
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言