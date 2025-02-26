海纜頻斷引發國安疑慮 數發部長黃彥男：三層應對策略

今年1月台馬海纜二號及三號先後斷裂，昨日台澎三號海纜又在凌晨發生中斷故障，斷纜頻率之高引發國安疑慮。數發部長黃彥男表示，這類事件可能屬於「灰色地帶侵擾」，已成為現代戰爭的一部分。

數發部長黃彥男今天接受Yahoo TV「齊有此理」主持人王時齊訪問。黃彥男表示，從俄烏戰爭中可以看到，斷網和資安攻擊已成為常見戰術。台灣的關鍵基礎建設都仰賴網路，包括油、水、電、交通及金融系統，一旦網路中斷必定影響民生安全。」

針對海纜中斷事件，數發部提出三層積極應對策略：「首先是擴建海纜系統提供更多備援路徑；其次是建立微波通訊作為島嶼間的備援方案；最後一道防線則是低軌衛星通訊系統。」

黃彥男透露，去年已部署773個低軌衛星基地站，今年雖因預算縮減導致僅能維運195個基地站，但數發部仍積極與英國OneWeb合作，並計畫未來兩三年拓展更多國際合作夥伴，包括加拿大等國家正在開發的衛星系統。

「這就像買保險一樣，」黃彥男解釋，「當天災人禍導致海纜和微波系統同時失效時，衛星通訊將成為最後的救命稻草，尤其在救災救難時刻更顯重要。」他舉例，去年4月3日花蓮天祥地震期間，地面通訊全面中斷，當時迅速將衛星基地設備移至災區，成功恢復通訊。