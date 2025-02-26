國家公園署新任署長出爐 地政司長王成機接任

內政部國家公園署26日舉行署長交接典禮，新任署長由地政司長王成機接任。內政部部長劉世芳表示，非常感謝代理署長陳貞蓉的辛勤付出，未來新署長王成機具備測量、土地管理、土木工程及環境治理等領域的專業與豐富經驗，期望國家公園署在他的領導下，能夠持續推動生態保育與文化資產的保存，並在我國邁向淨零轉型的過程中，發揮更大的影響力。

劉世芳表示，自國家公園署於2023年9月成立以來，除了持續維護既有的國家公園外，亦將濕地與海岸納入保護範疇，為台灣的生態環境可持續發展奠定堅實基礎，去年四月的太魯閣地震對太魯閣國家公園造成嚴重災損，國家公園署在災後立即啟動復建計畫，並在行政院的全力支持下，投入超過30億元，分階段進行重建，未來也將加強園區內的科技防災機制，提升基礎設施的安全性。

劉世芳指出，國家公園、濕地及海岸是臺灣重要的自然碳匯與碳吸存場所，國家公園署已開始進行碳匯盤點工作，並確認國家公園每年可吸收超過303萬公噸二氧化碳。未來，期望透過生態復育、濕地保護及海洋治理等措施，發揮自然碳匯的最大效益，為臺灣的淨零轉型貢獻更大的力量。