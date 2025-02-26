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原民保留地開發被爆疑涉弊 高金素梅姪：完全合法 何弊之有？

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣泰安鄉汶水湯元渡假飯店開發案（示意圖）被爆疑涉弊案，現場目前尚未開發，縣府及被爆的泰安鄉民代表高晉揚都強調合法。圖／民眾提供
苗栗縣泰安鄉汶水湯元渡假飯店開發案（示意圖）被爆疑涉弊案，現場目前尚未開發，縣府及被爆的泰安鄉民代表高晉揚都強調合法。圖／民眾提供

無黨籍立委高金素梅的姪子苗栗縣泰安鄉民代表高晉揚遭爆料，在苗栗縣泰安鄉汶水湯元渡假飯店開發案疑涉弊案，高晉揚強調高金完全沒有介入，且開發案完全合法進行，何弊之有？

湯元渡假飯店案現場目前尚未開發，苗栗縣政府回應指出，汶水湯元股份有限公司申請興建一般旅館方式申請開發「苗栗縣泰安鄉橫龍山遊憩設施區（旅館）開發案」，至今歷時8年，過程皆依相關法規審查、公開透明，相關審查歷程資料皆為政府公開資訊，都可供查詢。

苗栗縣政府先前重大計畫列管的泰安鄉汶水湯元渡假飯店案，開發面積約5公頃，2022年10月間風光動工，前縣長徐耀昌等人到場，並期待星級飯店於2026年第3季營運，成為觀光新地標，今天遭平面媒體爆料高晉揚以900萬購入原民保留地，再以2億元設定金額抵押給開發商，目前監察委員調查是否涉弊。

高晉揚回應說，他與高金是五等親的關係，不用姓高做什麼事，都與高金有關係吧？高金完全沒有介入，何況完全合法進行，都是成年人了，不用做什麼事都跟長輩報告，至於報導所提的金額、數字全部都是錯的，他不便多做什麼解釋。

他指出，財團投資可以帶動地方發展，促進就業率，過程完全合法，何弊之有？爆料報所提的弊案，不是監察、司法單位界定的弊案，至於爆料目的是否因部落回饋，或土地開發眼紅等問題，他就不得而知。

苗栗縣泰安鄉汶水湯元渡假飯店開發案（示意圖）被爆疑涉弊案，現場目前尚未開發，縣府及被爆的泰安鄉民代表高晉揚都強調合法。圖／取自苗栗縣政府網站
苗栗縣泰安鄉汶水湯元渡假飯店開發案（示意圖）被爆疑涉弊案，現場目前尚未開發，縣府及被爆的泰安鄉民代表高晉揚都強調合法。圖／取自苗栗縣政府網站

苗栗縣 飯店 高金素梅

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