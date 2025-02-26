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勞保局官方LINE帳號上線 即時查詢勞保勞退

中央社／ 台北26日電

勞動部勞工保險局今天表示，為了讓更多民眾了解自身勞動權益，正式推出LINE官方帳號，將主動推播勞就保等相關資訊，民眾也可查詢自身投保資訊並簡易試算退休金

智慧手機及通訊軟體普及，LINE已成為民眾最廣泛使用的通訊軟體。勞保局發布新聞稿宣布，勞保局LINE官方帳號今天正式上線，民眾只要加入好友，就可掌握各項重要勞保、就保、勞退等相關訊息。

勞保局表示，LINE官方帳號將民眾最常用的服務及熱門活動整合至主選單，也將主動推播勞保、就保、職災保險及勞工退休金等勞動保障重要訊息。

勞保局舉例，民眾可透過帳號連結至勞保局e化服務系統，完成身分認證後，就可查詢自己的投保、勞工退休金專戶及請領資料，還能申辦相關給付，且民眾也可以輸入簡單資料，立即試算保險費、給付及退休金金額。

若民眾想前往勞保局各地辦事處，勞保局說，也可透過帳號即時觀看勞保局各地辦事處臨櫃叫號進度、辦理網路預約取件、線上報名業務說明會，以及查看辦事處地址電話，方便民眾就近洽公。

另外，官方帳號也有提供勞保、就保、職災保險、勞工退休金等各項業務詳細資訊，並彙整最常見的勞動保障問題，能快速解答民眾疑惑。

勞保局表示，民眾可透過搜尋「@bligovtw」並加入好友，或是搜尋官方帳號「勞動部勞工保險局」並加入好友等，輕鬆掌握自身相關投保資訊。

LINE 保險 退休金

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