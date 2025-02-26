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清大捐款羅生門 蕭旭岑：涉及沈君山人格 曹興誠應舉證

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
馬英九基金會執行長蕭旭岑今接受「千秋萬事」廣播專訪。圖／擷取自中廣新聞網
馬英九基金會執行長蕭旭岑今接受「千秋萬事」廣播專訪。圖／擷取自中廣新聞網

聯電創辦人曹興誠1500萬元的清華大學捐款陷入羅生門。馬英九基金會執行長副執行長蕭旭岑今表示，曹興誠有沒有捐款給清華大學，只要公布支票號碼記錄，一翻兩瞪眼。他也質疑，綠營不管曹興誠過去立場和現在迥異，只要願意講抗中保台，就把他當成寶，這是飢不擇食。

蕭旭岑今接受「千秋萬事」廣播專訪時表示，曹興誠欠清大前校長沈君山一個公道，沈君山畢竟已經去世，在國內也是大家敬仰的學者，既然是給支票就有記錄，應該公布。一直指控在野黨抹黑、中共介入這都不重要，此事涉及沈君山的人格，在情在理曹興誠都應該主動舉證。

蕭旭岑說，曹興誠作為聯電前董事長，財務跟會計一定是很多年的，秘書趕快把資料找出來，這個事情不是他私人的錢，而是他認為用於公務公益上的錢，趕快拿出記錄，不要再讓沈君山的名譽受到傷害。

蕭旭岑說，綠營側翼近期全面出動，不帶命令就主動幫曹興誠澄清，這個現象很奇怪。曹興誠當年推動兩岸和平共處法，中華民國不排斥與大陸統一，但要經過統一公投，由2300萬人共同決定。對於這個提案，前總統陳水扁公開痛罵他，生意人操弄政治，假和平之名行反獨促統之實，連天上的媽祖都不會原諒。

蕭旭岑說，結果不到幾年，曹興誠搖身一變，成為民進黨最重視的「社會公眾公正人士」，只要他被質疑不管是大陸小三、或有沒有捐錢給清華大學，所有的綠營支持者和側翼全部主動跳出來幫他辯護，很不可思議，民進黨如何證明這個人的清白？你跟他是有很長年的合作關係嗎？

蕭旭岑說，只因為這幾年曹興誠突然變成抗中保台悍將，且宣稱要捐30億元給國防部和黑熊學院等，突然變成綠營偶像，現在因為他擔任罷免國民黨立委徐巧芯的領銜人，彷彿變成綠營的自己人。像這樣的人，民進黨應該要持高度警惕。

蕭旭岑說，民進黨要推動抗中保台，好歹也要找像林濁水，至少大家覺得他的人品、立場沒有變過的，「找一個以前被陳水扁罵天上媽祖都不相信的人，現在突然變成你們的神，你不覺得邏輯有點問題嗎？」曹興誠作為綠營的代表，是詭異的現象，也是賴清德執政的悲哀。

蕭旭岑說，當綠營撿到籃子都是菜，也不管他過去的主張、個人信用如何都不問，只要現在願意講抗中保台，就把他當成寶，這是飢不擇食。

財團捐款做公益的性質都有其目的，包括節稅、社會名譽等，只要願意捐都肯定，但事實擺在眼前，有太多生意人跟有錢人口頭答應捐款，到最後沒有捐。所以只要曹興誠公布支票號碼，一切都解決，如果沒有，他會打上非常大的問號。

捐款 曹興誠 蕭旭岑

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