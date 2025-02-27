臺中市首創重劃分配線上查詢 陽光地政資訊公開

文／ 臺中市政府地政局提供

地主可於158PLUS空間資訊網線上查詢重劃土地分配結果，檢視原始位置及重劃分配後位置，並可搭配既有地籍圖及都市計畫分區圖了解其土地之使用分區。 (圖／臺中市政府地政局提供)
地主可於158PLUS空間資訊網線上查詢重劃土地分配結果，檢視原始位置及重劃分配後位置，並可搭配既有地籍圖及都市計畫分區圖了解其土地之使用分區。 (圖／臺中市政府地政局提供)

臺中市政府地政局全國首創提出「重劃分配在哪裡，E鍵查詢就明瞭」創新措施，在「158PLUS空間資訊網」建置重劃土地分配線上查詢系統，將重劃土地分配結果之資訊透明公開，提供地主更加便捷快速的查詢管道。

重劃土地分配作業是地主最關心的一環，過程依照都市計畫規劃內容，將一定區域內畸零細碎不整土地，按原有位次交換分合為形狀方整的土地後，重新分配給原土地所有權人。

臺中市政府地政局長吳存金說明，以往第13、14期市地重劃區都是以紙本公文寄發分配結果等資料，讓地主了解重劃土地分配結果，但考量紙本資料容易遺失，僅能一次性閱覽，因此建置線上查詢功能，透過「線上查詢+紙本公文」兩種管道，充分保障地主財產權益。

第15期土地分配草案說明會中向地主解說線上圖資查詢功能如何操作。 (圖／臺中市政府地政局提供)
第15期土地分配草案說明會中向地主解說線上圖資查詢功能如何操作。 (圖／臺中市政府地政局提供)

吳存金局長指出，第15期市地重劃區去(113)年5月25日土地分配草案說明會，土地分配結果自去(113)年7月5日起至8月5日止公告完竣，地主可在158PLUS空間資訊網，以階段（草案階段或公告階段）、案名、姓名、身分證字號等條件查詢。

吳存金局長進一步說明，地主查詢後，可對所有土地逐一確認重劃前原始位置與重劃後分配位置，並檢視持分面積與取配面積等資訊，同時也可搭配158PLUS空間資訊網地籍圖、都市計畫分區圖及航照影像圖等圖層套疊輔助檢視，充分掌握土地分配位置、土地使用分區及現況。

除都市計畫分區圖外，地主也能利用航照圖層輔助檢視，更加了解土地分配之位置及現況。 (圖／臺中市政府地政局提供)
除都市計畫分區圖外，地主也能利用航照圖層輔助檢視，更加了解土地分配之位置及現況。 (圖／臺中市政府地政局提供)

地政局統計，這項創新措施實施後，第15期市地重劃區土地分配草案說明會地主提出意見僅2.65%，相較第13、14期市地重劃區均降低，顯示有效減少地主對於土地分配結果疑慮及異議，也節省地主到公告場所閱覽次數，以及套繪圖資解說時間，提升整體行政效率，創造政府與民眾雙贏的利基。(臺中市政府地政局 廣告)

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