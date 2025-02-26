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第15期大里杙市地重劃區 翻轉大里打造嶄新城市

文／ 臺中市政府地政局提供

第15期大里杙市地重劃區開發完成後鳥瞰圖。 (圖／臺中市政府地政局提供)
第15期大里杙市地重劃區開發完成後鳥瞰圖。 (圖／臺中市政府地政局提供)

臺中市大里區為人口第三大行政區，第15期大里杙市地重劃區更是全國首例公共設施用地解編採跨區市地重劃的開發案，在兼顧地主權益與公共利益之前提下，臺中市政府擬定細部計畫以公辦市地重劃方式開發，重劃後可提供完善的公共設施，且原地主可領回商業區、住宅區的可建築用地，創造公益、地主、政府三贏之局面。

臺中市政府地政局長吳存金說明，臺中市第15期大里杙市地重劃區開發面積約6.9公頃，坐落大里區市中心，過去因大里區公所周遭公園用地徵收補償經費過高，遲未徵收開闢。

第15期市地重劃區內公園用地，兼具滯洪與休憩的使用機能。 (圖／臺中市政府地政局提供)
第15期市地重劃區內公園用地，兼具滯洪與休憩的使用機能。 (圖／臺中市政府地政局提供)

吳存金局長進一步說明，第15期大里杙市地重劃區是全國首例公共設施用地解編採跨區市地重劃方式辦理的開發案，第15期大里杙市地重劃計畫書於107年間經中央核定後，陸續辦理地上物補償費發放、重劃工程施工等作業，開發過程中竭力保留在地自然生態，都市計畫階段即積極調查區內老樹坐落，公共設施用地配置以原地保留為原則保存在地紋理，以實現開發與綠色環境的共進共榮，並於113年5月25日辦理土地分配成果草案說明會，土地分配結果自113年7月5日起至8月5日止公告30日完竣。

地政局指出，第15期大里杙市地重劃區第1批土地登記已於113年12月27日經大里地政事務所登記完畢，依據市地重劃實施辦法第51條規定，地政局已陸續書面通知土地所有權人訂期到場接管土地。待開發完成後，不僅可以營造出更優質的生活機能及提供完善公共設施服務，更可為大里區的發展帶來嶄新的風貌。(臺中市政府地政局 廣告)

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