南方淨零倡議行動論壇 日月光盼大帶小 落實減碳倡議

此次參與南方淨零倡議行動論壇的專家學者及指標性企業，前排左至右:德國氣候經濟學者Axel Michaelowa、賴瑞隆立委、氣候署張根穆副署長、陳其邁市長、日月光汪渡村行政長、行政院能源及減碳辦公室林子倫副執行長、永豐餘葉惠青董事長。 圖／日月光環保永續基金會 提供

由高雄市政府與日月光投控(3315)暨日月光環保永續基金會，共同主辦的的南方淨零倡議行動論壇，在高雄市政府環保局規劃與指導下，順利圓滿成功。日月光表示這次活動提出應落實「國際趨勢、綠色金融、多元綠能、循環經濟、新興淨零科技」的五大倡議。高雄市陳其邁市長特別強調，在國際COP會議淨零趨勢帶動下，政府與產業應持續合作努力，攜手邁向2050淨零。因此，日月光後續將規劃與高雄市環保局及碳捕存再利用協會深入合作，希望能就「淨零解決方案」辦理徵件活動，邀請學生及相關企業、團體等參加投稿，藉以落實此次倡議主軸。

本次論壇係以「低碳、負碳、綠能、循環」為核心，並由日月光、中油、中鋼、台塑、台電、永豐餘、李長榮、東聯化學、中橡、群創、工研院等多家企業與機構，共同展示減碳技術與成果。展示包含日月光廢塑料循環技術、永豐餘碳管理平台、台電混氫發電示範計畫、李長榮製程廢水回收技術、中油加氫示範站等，向外界宣告，高雄除了策略的擬定，也以實際行動攜手產業進行實際減碳的工作。

日月光投控行政長汪渡村表示，在這次五大倡議內容當中，以循環經濟為例，希望藉由貼近生活消費的方式，讓民眾對於循環經濟更有感，因此特別在現場展出近年來與合作夥伴共同開發的循環經濟商品，從最簡單的紙類回收落實使用包裝紙袋，以及廠區回收廢塑料在製而成的小黑包和傳輸線。 圖／日月光環保永續基金會 提供

陳市長表示，COP29後，關鍵在於建立新的量化指標與碳權規範，並強化減碳與負碳技術的研發，特別發起淨零行動倡議，現場也有許多指標性大廠共襄盛舉，藉由本身供應鏈及彼此分享技術，使減碳目標成為一個可及、且具前瞻性的目標行動，期盼能持續與在地企業合作，透過產業鏈結合及夥伴結盟方式，共同落實減碳的行動與責任。

日月光表示，以該公司高雄廠為例，目前已對溫室氣體進行全面盤查，並且積極推動製程排放減量、智慧能源管理、能源回收再利用、水資源管理循環經濟和末端減廢等等措施，同時透過獎勵及協助輔導的方式與合作夥伴，共同落實淨零減碳的目標。

日月光汪渡村行政長表示，本次論壇提出的五大倡議只是一個起點和開始，後續在政府相關部門及高雄市政府的指導下，日月光希冀以大帶小的方式，與相關的價值鏈共同努力達成這五大倡議目標，逐步邁向2050淨零目標。