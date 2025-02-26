曹興誠捐清大1500萬陷羅生門 劉宏恩：盼清大人在法律上好好保護自己

聯電創辦人曹興誠1500萬元的清華大學捐款陷入羅生門，政治大學法學院副教授劉宏恩在臉書指出，支票開立記錄、兌現記錄、錢入了誰的帳戶，這對清大而言現在可能覺得很難釐清，但是對於檢察官而言卻是不難可以查到的事情，清大校方發言務必謹慎，盼望清大人自己能在法律上好好保護自己清大人。

曹興誠到底有沒有捐1500萬元給清華大學，政治工作者周軒在臉書貼出清華大學前校長陳力俊的演講內容，其中提到清華大學已經收到曹興誠的1500萬元捐款。但清大昨天（25日）低調回應，確實沒有收到這筆捐款。

劉宏恩指出，清大校方及部分老師一再炒作曹興誠是否捐款的問題，法律上似乎十分不智。在那個國立大學校務基金制度尚未成立的年代，捐款是否可能進了哪個基金會或是誰的帳戶，是否採取了什麼彈性變通的方法來使用，如今嚴格檢視起來是否可能觸犯刑責，貪汙圖利等罪的部分情形追訴期間長達30年，至今尚未期滿，其實是很難說的事情。

劉宏恩指出，曹興誠若是沒有真的捐款，頂多只是民事贈與契約的問題，而且民法上的請求權時效早已消滅，法律上對曹並無不利。但若是他真的有捐，清大校方卻一直高嚷不知道錢在哪裡、也不知道錢被用到哪裡去了，這等於是自己挖坑給自己清大人跳，公開自白對於捐款的處理帳目不清。這件事實在不宜再用目前這種輕易對外發言的方式處理，這裡面有很嚴肅的法律責任問題需要謹慎。