黃士修：曹興誠私人賭債若由公司付 股東可告背信、侵占

聯電創辦人曹興誠1500萬元的清華大學捐款陷入羅生門。清大校友、核能流言終結者創辦人黃士修今天表示，如果支票有兌現，銀行一定有留底，曹興誠去調記錄即可。側翼急著出來洗地又翻車。但回歸曹董的誠信問題，開支票這麼簡單的常識，很難懂嗎？

黃士修指出，1995年，曹興誠與前校長沈君山對弈，未依約捐款清大1500萬元，賴帳三十年。媒體人矢板明夫首先跳出來洗地，說隔年聯電與清大已簽1500萬元合作項目，等於捐款。但捐贈與合作案無法混為一談，否則有逃漏稅問題。

黃士修說，按中華民國稅法，私人捐贈可列綜所稅扣除額。公司與大學簽訂產學合作案，支出為營業成本或費用，涉及營業稅和營所稅。

黃士修指出，2000年，台積電捐贈清大1億8000萬元，副董曾繁城又用個人名義捐贈1500萬元，配合教育部補助款興建「台積館」。台積館在他就學時啟用，難道張忠謀董事長也對弈輸了1億8000萬元嗎？台積電與清大的產學合作，更是行之有年多不勝數。既然是合作案，雙方都有收益，乃為雙贏。

況且，黃士修說，聯電早在1985年上市，曹興誠身為負責人，若早知合作案無收益與對價，將私人賭債由公司支付，實為掏空，股東可提告背信與侵占罪。果然，曹興誠立刻宣稱是給支票，矢板明夫瞬間翻車；他也酸，是不是有人太習慣用公司洗錢，自以為是法外狂徒張三。

黃士修也提到，柯建銘助理周軒接棒洗地，找出2011年前校長陳力俊演講，提及清大已收訖捐款。陳校長的原文寫「剛才曹董告訴我說竟然有人曾聲稱他未兌現諾言」，代表是演講前，曹興誠主動告知陳校長。陳力俊是讀書人，不疑有他便信了，豈料是曹董誆騙。

黃士修說，稍早清大二次證實，沒有收到這筆捐款，陳力俊還原對話，果然是曹興誠單方面說法。周軒再度翻車。類似的例子，2022年曹興誠宣布捐30億元強化國防，行政院發言人羅秉成公開表達感謝。大家都以為曹董捐了，結果也沒捐。

黃士修表示，大家都是社會人了，涉及1500萬元的大筆金額，履約交付時不可能沒有見證，使用支票更是保障雙方權利。如果支票有兌現，銀行一定有留底，請曹董去調記錄即可，側翼一個個急著出來洗地，翻車一直爽；但回歸曹興誠的誠信問題，開支票這麼簡單的常識，很難懂嗎？