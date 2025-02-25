台灣連3任亞非農村發展組織執委國 允繼續協助

農業部今天表示，農業部次長杜文珍近日率團出席亞非農村發展組織（AARDO）第77屆執行委員會及第21屆會員大會，協助亞非農業與農村發展獲肯定，連續第3次獲選為執行委員國。

農業部國際事務司發布資訊指出，AARDO第77屆執行委員會及第21屆會員大會，18到24日在印度新德里舉行，主要討論AARDO相關活動檢討、會費、2025至2027年3年工作計畫與預算，以及選任下屆3年期的執委國。

國際事務司指出，上述期間，杜文珍率團出席，強調台灣對AARDO的重視與支持，並積極辦理亞非地區會員相關活動與計畫，持續獲得全體會員國支持與肯定，連續第3次獲選為下屆執行委員，以及持續擔任主體基金管理委員。

國際事務司並說，農業部未來將持續協助亞非地區各國在農業產業與農村發展上轉型升級，透過各項計畫深化與AARDO及各會員合作，促進亞非地區農業發展。

農業部補充，亞非農村發展組織（African-AsianRural Development Organization,AARDO）1962年成立，總部在印度新德里，為亞非地區重要國際農業組織；會員涵蓋亞洲、非洲共32國及2個仲會員（Associate Member），主要任務包含農業及農村發展、小型企業成長、土地改革、農村婦女及青年賦權、糧食安全及氣候變遷等。

AARDO並定期舉辦各類培訓與研習等活動，以加強會員國間農業合作技術交流及能力建構。而AARDO於2019年成立主體基金，台灣也積極參與捐助與基金管理。