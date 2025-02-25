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歡迎24國37位台灣獎助金學人 林佳龍手工糖葫蘆相贈

中央社／ 台北25日電

外交部昨天舉辦交流茶會，歡迎來自24國37位的台灣獎助金學人來台，外交部長林佳龍表示，期盼透過這個計畫，進一步深化各國學人對台灣的情感連結；他也現場製作棉花糖及糖葫蘆贈送學人。

外交部上午發布新聞稿指出，外交部24日中午在國家圖書館盛大舉辦「台灣獎助金（Taiwan Fellowship）學人歡迎活動暨留台校友會（TAA）新春交流茶會」，共計來自24國37位台灣獎助金學人及其眷屬，以及學人所屬的11國共14位駐台代表與官員、國內學者專家等近百名嘉賓共襄盛舉。

外交部說明，現場特別安排捏麵人、彩繪燈籠、書畫春聯及DIY棉花糖等文化體驗活動、樂坊演奏及年節特色點心等，讓參與學人感受春節氣氛，外交部長林佳龍親臨致詞，並現場製作棉花糖及糖葫蘆贈送現場台助學人。

林佳龍致詞表示，「臺灣獎助金」計畫自2010年推動迄今已錄取來自全球逾1500名優秀學者，作為台灣與世界各國搭建深厚的有效連結，並表示自上任以來，重視強化國際間學術合作與文化交流，搭配「總合外交」及「榮邦計畫」，將「台灣獎助金」錄取人數自原本100名提升至125名。

林佳龍說，此次新春歡迎活動，除了歡迎學人來台，也藉此難得機會與學人相聚，期盼透過這個計畫，進一步深化各國學人對台灣的情感連結。

外交部指出，另為增進學人對台灣春節及元宵節等文化風俗的認識，林佳龍也在摸彩活動中，贈送部長夫婦共同設計的「蛇」年春聯，以「靈動致遠 蜿然自達」，祝福在場嘉賓在新的一年如願達成目標。

台灣獎助金是外交部於2010年所成立，目的是要鼓勵全球對台灣、兩岸關係、中國研究、印太區域等領域有興趣的專家學者，能到台灣各大學校院或學術機構進行駐點研究，以促進學術交流。

外交部 林佳龍

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