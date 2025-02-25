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性別薪資差距大產業影響 同酬日較113年拉大2天

中央社／ 台北25日電

勞動部今天公布，今年「同酬日」為2月27日，較去年增加2天，女性須比男性多工作58天整年薪資才相同，主要受少數性別薪資差距較大的主要產業影響，如電子零組件製造業、餐飲業及醫療保健業。

勞動部說明，不同性別平均薪資除受性別影響外，也與工作性質、職類、年資、學經歷等因素有關，縮小性別薪資差距為社會各界共同努力的目標。為喚起性別同酬公共意識，勞動部按年發布「同酬日」。

勞動部進一步說明，依主計總處「受僱員工薪資調查」113年初步統計結果，國內女性平均時薪新台幣327元、男性389元，性別薪資差距15.8%；換言之，女性須較男性多工作58天，才能達到與男性相同的全年薪資，因此自今年1月1日起算58天的「同酬日」為2月27日，較113年增加2天。

其中，因主計總處113年3月依最新工業及服務業普查等校正歷年各月薪資調查統計結果，所以113年同酬日勞動部修正為2月25日。

勞動部表示，113年國內性別薪資差距15.8%，較100年的17.9%下降2.1個百分點，女性須增加工作天數由66天減為58天、減少8天。

勞動部進一步表示，去年國內性別薪資差距較112年及108年分別上升0.7及0.2個百分點，受少數性別薪資差距較大的主要產業，如電子零組件製造業影響甚大。

去年電子零組件製造業男性時薪668元、女性393元，性別薪資差距41.2%，較112年及108年分別上升1.9及3.2個百分點；去除電子零組件製造業的其他工業及服務業，去年性別薪資差距為11.5%，較112年增加0.3個百分點，較108年則下降1.2個百分點。

除電子零組件製造業外，性別薪資差距較112年增加較多者，包括餐飲業及醫療保健業，可能與業中不同性別於不同職類間分布、各職類薪資增長狀況差異有關。

勞動部指出，若與日本、南韓及美國等主要國家相較，近年來台灣性別薪資差距均為最低；113年國內性別平均時薪差距15.8%，續低於日本、南韓及美國。

勞動部 性別 薪資

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