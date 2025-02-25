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曹興誠稱1500萬給沈君山 楊植斗批狡猾：真相埋九泉

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
電創辦人曹興誠1500萬元的清華大學捐款陷入羅生門，曹指出當初將支票交付給已故前校長沈君山，讓國民黨議員楊植斗批評，曹把事情搞得很複雜，推給已故之人，讓真相埋於九泉之下。圖／本報資料照片
電創辦人曹興誠1500萬元的清華大學捐款陷入羅生門，曹指出當初將支票交付給已故前校長沈君山，讓國民黨議員楊植斗批評，曹把事情搞得很複雜，推給已故之人，讓真相埋於九泉之下。圖／本報資料照片

聯電創辦人曹興誠1500萬元的清華大學捐款陷入羅生門，曹指出當初將支票交付給已故前校長沈君山，並未多問用途。國民黨議員楊植斗在臉書批評，1500萬非小數目提領出來應有相關紀錄，只要查一下就知道，曹卻把事情搞得很複雜，推給已故之人，讓真相埋於九泉之下，加上曹前陣子多項爭議，證明「老曹只是來搗蛋。」

楊植斗指出，政治工作者周軒為幫曹興誠辯護，拿出清大前校長陳力俊2011年6月演講中提到清華大學有收到曹興誠1500萬元捐款，讓綠營一片歡呼，說曹真的有捐那1500萬，紛紛要求清大以及立委翁曉玲道歉，但曹本人卻說當時是直接把支票清大前校長交給沈君山，沒指定捐給清大，用途也沒多過問。

楊植斗批評，沈君山已於2018年病逝，不管有沒有拿到曹興誠給的支票？有沒有去提領？有沒有交付清大？已無法為自己說明，「曹狡猾地將所有問題丟給沈君山，真相埋於九泉之下。」

楊植斗說，他沒有提領過支票的經驗，但1500萬不是小錢若真提領出來，銀行應該都有相關紀錄，領票時要有持票人或公司負責人的雙證件，都要經過程序，若曹真想證明自己有捐錢，請銀行提供持票人已取票的證明，應該也不難，可偏偏喜歡把事情搞得很複雜，「從國防、大陸小三、捐款足以證明老曹不是來做事的，只是來搗蛋。」

曹興誠 楊植斗 清大

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