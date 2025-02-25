曹興誠捐款曾稱收訖無誤 陳力俊：未查證不能當成證明

聯電創辦人曹興誠1500萬元的清華大學捐款陷入羅生門，政治工作者周軒在臉書貼出清華大學前校長陳力俊的演講內容，其中提到已經收到清華大學已經收到曹興誠的1500萬元捐款。對此，陳力俊今還原始末，指當時因私下談話曹說有捐他就在演講時表達感謝，並未查證，不能當成證明。清大則低調回應，確實沒有收到這筆捐款。

陳力俊說，約2011年時，當年曹興誠跟林百里一起來學校對談，因他是主人，在演講以前在會客室裡，有談到這個事，因此就感謝曹興誠，因為這件事傳了十幾年，這是一個佳話，曹也提到竟然有人說他沒捐。

陳力俊說，因此後來致詞時他就感謝曹興誠，因為曹說他捐了，沒有人會去質疑，再去查10幾年前有沒有捐錢，所以當時他認為已經捐了，才跟他感謝，致詞內容也放在書中、網站上，整個經過就是這樣。

陳力俊也坦言，整個經過就是，他當時沒有去查證，因為曹本人說捐了，代表學校的立場應該表達感謝，他認為，「不能說是我證明他」，都自己說捐了怎麼可能沒有捐呢？這是極少會發生的事，至於到底有沒有捐，他並不曉得。

陳力俊也提到，前幾年學校有人邀請曹演講，有希望向曹募款但沒談成，確實就有人去查證當時就知道曹並沒有捐款，並不是因為這次風波才去查證。

周軒以「曹興誠董事長到底有沒有捐給清大1500萬？陳力俊前校長給了答案」為題指出，他從清大數位校史館網頁終止找出2011年時任校長陳力俊的演講稿，其中提到清華大學已經收到曹興誠的1500萬元捐款。

此演講稿中曾提到，曹興誠在1996年與沈君山前校長進行圍棋大賽，為清大贏得1500萬元捐款。陳力俊在演講稿中表示，「清華大學確實收訖捐款無誤。」