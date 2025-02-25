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1500萬捐贈證據？網友挖出清大圖書館粉專貼文 曹興誠下棋照曝光

聯合報／ 記者王駿杰郭政芬／新竹即時報導
清大圖書館臉書粉專又被網友挖出，2019年曾發文明確寫下「曹董事長直接把匯率訂為30比1，捐了台幣1500萬元給清華大學。」甚至還有當時下棋的照片。記者王駿杰／翻攝自清大圖書館臉書
清大圖書館臉書粉專又被網友挖出，2019年曾發文明確寫下「曹董事長直接把匯率訂為30比1，捐了台幣1500萬元給清華大學。」甚至還有當時下棋的照片。記者王駿杰／翻攝自清大圖書館臉書

聯電創辦人曹興誠1500萬元的清華大學捐款陷入羅生門，如今清大圖書館臉書粉專又被網友挖出，2019年曾發文明確寫下「曹董事長直接把匯率訂為30比1，捐了台幣1500萬元給清華大學。」甚至還有當時下棋的照片，此舉無疑是打臉翁曉玲和清大說法，引發熱議。對此，清大今天低調回應，確實沒有收到這筆捐款。

清華大學今天再度低調回應，確實沒有收到這筆捐款，其他部分，清大則未回應。

政治工作者周軒在臉書貼出清華大學前校長陳力俊的演講內容，其中提到已經收到清華大學已經收到曹興誠的1500萬元捐款。此演講稿中曾提到，曹興誠在1996年與沈君山前校長進行圍棋大賽，為清大贏得1500萬元捐款。陳力俊在演講稿中表示，「清華大學確實收訖捐款無誤。」

另外，網友挖出清大圖書館臉書粉專2019年的一篇貼文，貼文寫道：「1973年返台之後，雜務繁雜，沈君山校長的棋橋開始從選手走入業餘。儘管如此，圍棋與橋牌和沈校長相伴了近半世紀，讓他成名，也讓他結交了許多不同背景的朋友，體會不同方面的人生。」

貼文並附上當時下棋的照片並說明「圖為1995年沈君山校長（左）與聯電董事長曹興誠對奕，為清華大學募得1500萬元。在一場談話主題為替學校募款的聚會中，曹董事長向沈校長挑戰下棋，並提出贏一子一萬（美金）的獎賞。最後沈校長贏了50子，共計50萬美元，曹董事長直接把『匯率』訂為30比1，捐了台幣一千五百萬元給清華大學。」

清大圖書館臉書粉專又被網友挖出，2019年曾發文明確寫下「曹董事長直接把匯率訂為30比1，捐了台幣1500萬元給清華大學。」甚至還有當時下棋的照片。記者王駿杰／翻攝自清大圖書館臉書
清大圖書館臉書粉專又被網友挖出，2019年曾發文明確寫下「曹董事長直接把匯率訂為30比1，捐了台幣1500萬元給清華大學。」甚至還有當時下棋的照片。記者王駿杰／翻攝自清大圖書館臉書

捐款 清大 清華大學

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