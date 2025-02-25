曹興誠捐款疑雲前校長曾稱收訖無誤 清大：確實沒收到

聯電創辦人曹興誠1500萬元的清華大學捐款陷入羅生門，政治工作者周軒在臉書貼出清華大學前校長陳力俊的演講內容，其中提到已經收到清華大學已經收到曹興誠的1500萬元捐款。對此，清大今天低調回應，確實沒有收到這筆捐款。

周軒以「曹興誠董事長到底有沒有捐給清大1500萬？陳力俊前校長給了答案」為題指出，他從清大數位校史館網頁終止找出2011年時任校長陳力俊的演講稿，其中提到清華大學已經收到曹興誠的1500萬元捐款。

此演講稿中曾提到，曹興誠在1996年與沈君山前校長進行圍棋大賽，為清大贏得1500萬元捐款。陳力俊在演講稿中表示，「清華大學確實收訖捐款無誤。」