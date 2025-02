國合會助史瓦帝尼婦女赴印度參展 秀傳統串珠編織

全球最大Surajkund手工藝品商展23日落幕,國合會今天表示,「史瓦帝尼婦女微型企業輔導能力提升計畫」4名輔導戶婦女赴印度參展,秀出史國傳統串珠及編織藝品,國合會為當地婦女創造機會進行國際連結、拓展銷售市場。

國合會下午發布新聞稿指出,駐史瓦帝尼王國技術團協助當地婦女創業,受印度駐史瓦帝尼大使館經貿部門邀請,於7日至23日組團赴印度參與第38屆Surajkund國際手工藝商品貿易展,該展為全球最大手工藝商品展,此次共有4名史瓦帝尼婦女在國合會的協助下參展。

國合會表示,參展的4名婦女為「史瓦帝尼婦女微型企業輔導能力提升計畫」的輔導戶,本次參展主要以展示史瓦帝尼串珠和塑料編織為主,串珠為當地傳統手工藝,以植物果實、種子或動物骨頭加工成不同形狀,再以串珠手藝製成項圈、手環、腳環等,為當地傳統服飾的重要裝飾配件。

至於編織,國合會指出,源於植物草編,近年因考量實用性,開始利用塑料進行創作,由於塑料編織兼顧實用及美觀,漸獲當地市場消費者喜愛。

國合會表示,參展的史國婦女對此行感到相當興奮,均表示有機會到海外參展學習,能幫助她們透過觀摩其他不同國家、族群的創作,激盪出產品設計上更多想法,並期待作品在國際間被更多人看見。

國合會指出,根據史瓦帝尼官方資料,史國微小中型企業計有5萬9283家,其產值約占GDP的60%,其中84%屬微型企業,並以女性雇主占多數。

國合會副秘書長謝佩芬表示,透過本次參展,國合會為當地婦女創造機會進行國際連結、拓展銷售市場,將受益婦女帶出國實戰,進一步實現外交部長林佳龍期許的榮邦精神,亦即台灣能幫忙,而邦交國(史瓦帝尼)能領路(Taiwan can help, and Eswatini canlead)。