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四接環評發言設限惹議 彭啓明：再增網路表單留言

中央社／ 台北24日電

環境部26日環評大會將審查四接環評，環保團體今天就發言須透過抽籤一事抗議。環境部長彭啓明今天表示，將另外開放網路線上表單留言，並在現場彙整意見給環評委員參考。

環境部將於26日環評大會中審查「協和發電廠更新改建計畫環境影響評估報告書初稿」（四接環評）。環境部也將首次以登記並抽籤的方式，限制發言民眾上限為20人。

守護外木山行動小組及聲援團體今天到環境部前抗議，認為此為開環評發言權惡例。

守護外木山行動小組召集人王醒之表示，要避免疲勞審查，不該是粗暴限縮環評的民眾參與權，而該就不同爭議主題，分批召開會議深入探討釐清；呼籲本案應退回專案小組，就「港務營運」、「操船安全」、「海洋生態」分組討論。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅表示，網路已發起「反對以抽籤決定環評發言權連署」，自20日深夜發起至今，已有約53個團體及357名個人，包含許多律師、醫師、學者等專業人士參與連署。

蔡雅瀅質疑，難道「多聽一點人民的聲音都有意見」，很多公民願意為環評付出，多元意見只用抽籤怎麼呈現；應以較長時間或較多會議次數，充分討論，

彭啓明今天表示，環評20人上限已經是約16年前就已訂定，在1月的專案小組會議時有約60人發言，時間非常長，委員也認為有很多重覆意見；會議有一定的規範，不可能上百人一起參與環評大會。

彭啓明指出，統計四接環評，截至目前為止，將近6年、共有8次會議，經過人工智慧與人工確認分類，提問次數（含環委、機關、民代）計937次、對近40個議題發言。

彭啓明說，還是鼓勵民眾可以對新的事證、可以解答的事件發言；但正反方經過這麼多年、這麼多的問題，其實他自己透過AI查詢，也都能看到開發單位相關的回覆意見；若雙方真的願意協商發言人選，環境部也願意協助。

彭啓明表示，除了開放民眾發言、書面意見外，特地從四接環評案開始推出線上表單，讓有意見卻不一定有能出席的民眾多一個表達意見的機會；民眾發言後，將由環境部環評同仁彙整、報告網路收集的意見，期待會議決策程序中再多納入公民參與的機制。

彭啓明強調，環評都是全部公開，閉門會議是讓委員獨立討論，環評的制度也有30年的歷史，制度當然有進步的空間、也開放大家討論。

環境部表示，26日環評大會，截至今天上午8時已72人登記旁聽發言。線上表單預計今天中午左右於環境部官網提供連結，意見將收集至26日中午止。

彭啓明 環境部 環評

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