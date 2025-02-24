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對比10多年前審國光石化案 王醒之痛批環境部升格卻退步

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
環境部排定26日召開環評大會審查「四接」開發案，反對陣營今到環境部質疑行政程序。聯合報系資料照片
環境部排定26日召開環評大會審查「四接」開發案，反對陣營今到環境部質疑行政程序。聯合報系資料照片

環境部排定26日召開環評大會審查「四接」開發案，反對陣營今到環境部質疑行政程序。守護外木山行動小組召集人王醒之說，應比照國光石化案時，將四接案退回專案小組，就替代方案等議題開會釐清。

台電規畫燃燒重油發電的協和電廠除役後，轉型為燃燒天然氣電廠（四接），並選定基隆港嘴外填海造地，興建接卸收天然氣碼頭。四接開發案經環評初審數度卡關，今年1月17日召開第6次初審會議，最終以「建議通過」、「建議認定不應開發」併陳送大會討論。

環境部日前證實26日召開環評大會，反對陣營積極奔走，串連反對方的力量。守護外木山行動小組及台灣蠻野心足生態協會今天前往環境部，對環評大會將以「抽籤」決定發言權表達不滿。王醒之今午另將與台電副總經理鄭慶鴻同台，接受電台節目專訪談四接案。

王醒之今早表示，環境部的前身環保署處理國光石化案，曾就「溫室氣體」、「海岸地形變遷之模式模擬」、「健康風險評估」、「白海豚」、「水源供給暨用水規畫」5個主題，分批召開17場專家會議，詳細討論後，最終撤案。

王醒之表示，時隔10多年，環保署已升格為環境部，但對重大開發案審查的慎重程度，反而大幅退步。四接環評不該粗暴限縮民眾參與權，應比照國光石化案，就不同爭議主題分批召開會議。

王醒之認為，四接案應退回專案小組，並就替代方案、安全議題（國防安全、港市安全與操船安全）、港埠營運、海洋生態和景觀衝擊5大議題，分批開會，深入探討釐清。

守護外木山行動小組在四接環評專家審查後，召集人王醒之（前右三）邀請大家持續關心協和四接填海造地案。聯合報系資料照片
守護外木山行動小組在四接環評專家審查後，召集人王醒之（前右三）邀請大家持續關心協和四接填海造地案。聯合報系資料照片

四接 王醒之 環境部

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