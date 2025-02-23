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防登革熱未依規用藥還超標 監院請環境部及高市府檢討

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
監察委員紀惠容指出，登革熱防治上，高雄市府以緊急防治為由，調整環境用藥稀釋倍數，部分藥劑用量經計算仍有用量超標之虞。圖／高雄市衛生局提供
監察委員紀惠容指出，登革熱防治上，高雄市府以緊急防治為由，調整環境用藥稀釋倍數，部分藥劑用量經計算仍有用量超標之虞。圖／高雄市衛生局提供

為預防登革熱，不少地方政府會使用「熱煙霧機」噴灑藥劑，監察委員紀惠容表示，環境部標明得使用「熱煙霧機」的藥品僅占7.19%，應確實處理縣市府未依用藥標示做防治的問題，另外高雄市府也未依用藥標示，藥劑用量有超標之虞，將函請環境部及高雄市政府檢討改進。

紀惠容調查「高雄市政府衛生局執行登革熱防治作業，疑涉以超過標準劑量方式進行成蟲化學噴藥防治措施之情事」一案，經監察院社會福利及衛生環境委員會於2月19日審議通過，函請環境部及高雄市府檢討現行防治登革熱之用藥做法。

紀惠容指出，據衛福部疾管署「登革熱/屈公病防治工作指引」，針對輔助性成蟲化學防治措施之化學藥劑噴灑，有「超低容量噴灑法」、「熱霧式噴灑法」及「煙霧罐殺蟲劑」等3種空間噴灑方式供地方政府依循，各地方政府大多使用「熱煙霧機」執行，然而環境部核准之特殊環境用藥標示，多以「動力式噴霧機」規範，標明得使用「熱煙霧機」的藥品僅占7.19%，與登革熱緊急防治採用之現況不符。

紀惠容說明，環境部應確實處理縣市政府未依用藥標示做防治的問題，並針對用藥施用機具差異，訂定明確使用規範供地方政府依循。高雄市府以緊急防治為由，調整環境用藥稀釋倍數，並以換算「單位面積有效藥劑量」的方式，衡量環境用藥是否合乎安全規範，未考量操作情境與使用機具差異，且部分藥劑用量經計算仍有用量超標之虞，市府應遵循行政院登革熱會議結論，依環境用藥標示稀釋倍數範圍內使用藥劑。

環境部 登革熱 監察院 高雄市

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