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洛杉磯旅展台灣彩虹拱門吸睛 鎖定北美觀光客

中央社／ 洛杉磯22日專電

觀光署參與洛杉磯旅遊展，台灣館以高雄旗津的彩虹拱門吸引目光，政府聯手航空公司與旅行業者，希望擴大台灣地理優勢，成為北美旅客進入亞洲門戶。

洛杉磯旅遊冒險展（Los Angeles Travel & AdventureShow）今、明2天在洛杉磯會議中心舉行，台灣觀光署以全新品牌形象「台灣魅力‧驚喜無限」（Taiwan-Waves of Wonder）在展場入口人潮最多的地方設立台灣館。

台灣館的主視覺是仿高雄旗津的彩虹教堂拱門，繽紛的色彩營造歡樂氣氛。拱門前擺放了美濃客家花布的油紙傘，吸引不少參觀民眾駐足拍照。

華航空、長榮航空與星宇航空等航空公司和多家旅行社業者，共同在台灣館設立攤位，介紹旅遊產品，尋求與洛杉磯當地旅遊業者的合作機會。

洛杉磯旅遊展開展首日，吸引數千人進場。駐洛杉磯台北經濟文化辦事處長紀欽耀致詞表示，希望透過旅展展現台灣獨特魅力，讓更多美國旅客體驗台灣的美好，促進台美觀光交流與合作。

駐洛杉磯辦事處觀光組長林宜錚觀察北美市場，走出疫情之後觀光市場熱絡，台灣3家國籍航空在航班與航點上不斷擴增，顯示台灣地理優勢，許多北美旅客經由台灣轉機到亞洲其他城市，可藉此推展「一程多站」或是「雙城旅遊」。

華航美洲區行銷協理張邱驊表示，「以台灣為基礎，連結全亞洲」一直是華航拓展北美市場的策略，華航希望藉此促進台灣旅遊產業蓬勃發展，結合在地交通與旅行社，共同推展台灣觀光。

洛杉磯居民拉森（Pan Ladsom）就是轉機客，趁機瀏覽台灣。她剛從家鄉泰國回來，順道停留台北，對台灣的美食、美景與親切的人情味印象深刻。拉森表示：「我一直想去台灣，這是我第一次，我愛台灣，真的非常漂亮。」

洛杉磯 華航

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