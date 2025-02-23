聽新聞
0:00 / 0:00
聯合報一周大事2/16~2/22
國內
20日：教育部長鄭英耀宣布，禁止國內大學與隸屬於中國統戰部的學校合作或交流，目前已知有華僑大學、廣州暨南大學和北京華文學院等三所大學。
20日：行政院會拍板民法親屬編修正草案，增訂未來夫妻五年內分居三年即可請求離婚，若再婚不得請求前配偶贍養費，修法可溯及既往。
21日：民進黨立委林岱樺涉政治獻金及詐領助理費案，檢方訊後以涉貪汙治罪條例等罪嫌，以一百萬元交保。
國外
18日：美俄外長在沙烏地阿拉伯會面，雙方同意針對結束俄烏戰爭展開協商，烏克蘭卻被排除在會談之外，烏克蘭總統澤倫斯基抱怨烏克蘭未受邀。
18日：美國總統川普表示，預計對進口汽車、藥品和半導體徵收廿五％的關稅，這個稅率還會再向上提高。預計四月二日公布具體關稅額度。
19日：美國總統川普稱烏克蘭總統澤倫斯基是未經過選舉的獨裁者，並指控澤倫斯基濫用美國援助。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言