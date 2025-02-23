聯合報一周大事2/16~2/22

宜蘭作家曾貴麟今年33歲，自詡「以文學之名，陪伴一群孩子長大」，有著「書車叔叔」綽號的他，開著一輛裝滿文學經典、童真圖書等叢書的書車，駐點蘭陽平原的各個角落，以書與文字重新認識家鄉不下200次。 「孩童在觸摸玩具時，可輕易打開想像力，擔任自己的編劇和配音師，這是開創故事想像力的起源。」書車叔叔曾貴麟這天在書車的主題活動「彩繪玩具—設計一個聖誕禮物」，化身玩具哲學家約瑟夫，貼近小朋友的視角，以自家收藏的克蘇魯風格等各式玩具，帶領大家進入文學世界。

2025-02-22 10:00