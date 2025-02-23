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聯合報一周大事2/16~2/22

聯合報／ 本報訊

美國總統川普（右）和烏克蘭總統澤倫斯基。圖／法新社
美國總統川普（右）和烏克蘭總統澤倫斯基。圖／法新社

國內

20日：教育部長鄭英耀宣布，禁止國內大學與隸屬於中國統戰部的學校合作或交流，目前已知有華僑大學、廣州暨南大學和北京華文學院等三所大學。

20日：行政院會拍板民法親屬編修正草案，增訂未來夫妻五年內分居三年即可請求離婚，若再婚不得請求前配偶贍養費，修法可溯及既往。

21日：民進黨立委林岱樺涉政治獻金及詐領助理費案，檢方訊後以涉貪汙治罪條例等罪嫌，以一百萬元交保。

國外

18日：美俄外長在沙烏地阿拉伯會面，雙方同意針對結束俄烏戰爭展開協商，烏克蘭卻被排除在會談之外，烏克蘭總統澤倫斯基抱怨烏克蘭未受邀。

18日：美國總統川普表示，預計對進口汽車、藥品和半導體徵收廿五％的關稅，這個稅率還會再向上提高。預計四月二日公布具體關稅額度。

19日：美國總統川普稱烏克蘭總統澤倫斯基是未經過選舉的獨裁者，並指控澤倫斯基濫用美國援助。

澤倫斯基 烏克蘭 美國

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