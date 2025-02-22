陳中統獄中日記新書發表 10年紀要補歷史缺片

國家人權博物館今天舉辦「陳中統獄中日記」新書發表會，87歲的白色恐怖受難者陳中統親自出席。書中記載獄中10年心境寫照，也像在填補一塊台灣歷史拼圖。

「陳中統獄中日記」為白色恐怖受難者陳中統，從被逮捕當日開始書寫直到出獄前的日記，為期十年（1969年至1979年）。特別選在2月22日舉辦新書發表會，人權館館長洪世芳指出，正因為56年前的這天，就是剛與新婚妻子度完蜜月返台的陳中統被逮捕入獄之日。

陳中統1937年出生彰化，被捕時32歲。高雄醫學院畢業後到日本深造，就讀於岡山大學醫學院研究所，專攻癌症治療和血液學。1969年因涉「臺灣青年獨立聯盟」在台秘密組織案被逮捕，同年7月，因「意圖以非法之方法顛覆政府而著手實行」罪名，遭判處有期徒刑15年。

面對記錄自己的獄中日記得以順利公開出版，陳中統表示，他在1969年被逮捕後幾乎天天寫日記，直到1970年開始擔任醫務外役後，有時得隔20幾日，才有機會將一些重要但無法及時書寫的事記錄下來。日記變成「週記」甚至「月記」。

陳中統分享，考量當時的安全檢查及各類演習，日記可能被搜查出來，因此特別使用日文書寫或利用「默克診療手冊」記事，期待藉由這本私人紀錄的獄中日記，讓民眾得以了解當年監禁場域所發生的種種事情，包含在同牢房難友猝不及防被架出牢房槍決時，寫下「Mr. Blue, a school teacher, Shot this dawn.Next maybe I. 真是好恐怖」的心境。

政大台史所教授薛化元於致詞時特別提到，日記是歷史研究的一手史料，是當事人當時所見、所聞的記錄，與官方檔案比對後，在史料考證上有珍貴的價值。

薛化元表示，當中所記載的獄中生活點滴，能看見監獄內部管理與作業人員不為人知的一面，立體化呈現白色恐怖受難者流轉於自我監視、馴化與抗爭的經驗，盼讓社會大眾得以同感白色恐怖受難者及其家屬的處境。