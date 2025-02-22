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生成式AI族語對話學習系統 陳瑩：爭取成功建置中

中央社／ 台東縣22日電

民進黨立委陳瑩今天表示，她爭取的「AI族語對話學習系統」，政府已在建置中，完成後想要學習原住民母語者隨時隨地可學，不會說中文的長輩也可透過這系統和醫生溝通

平地原住民立委陳瑩今天告訴中央社記者，昨天是國際母語日，她接到行政院相關單位好消息，去年她競選連任提出族語相關的政見當中，其中一項是發展「生成式AI族語對話學習系統」，目前已在建置中。

她說，政府積極從事族語的復育與發展，學習族語應該生活化、普遍化，很多希望學習族語的族人，可能沒有適合的生活環境，或者找不到適合的族語老師，這些都是學習族語的障礙。她在上屆立委當中，已提出希望讓族語學習可以結合科技應用。

這個政見在她多次質詢及協調下，目前都已在進行中，「AI族語對話學習系統」的前置作業，除語料（語言資料）建置，還有語音辨識、語音合成、語音翻譯等3個基礎模式，完成後進入下一個階段，就是連結「對話引擎」，產生族語的「對話機器人」。

她說，目前16族的語音辨識都已完成，語音合成與翻譯，已經完成3個民族，其它族群目前建置當中。系統不只可以作為學校族語教學的輔助工具，也可以讓想學族語的人，無論什麼時間、什麼地點，都可以很方便的學習。

而且未來辨識度達到一定水準之上時，還可以作為溝通的工具。比如不會說中文的長輩們，就醫時系統可以作為協助長輩跟醫生溝通的工具。

陳瑩表示，AI族語對話系統，目前投入約新台幣3000萬元經費，後續她會繼續爭取預算把生成式AI族語對話學習系統完成。

溝通 語音 陳瑩

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