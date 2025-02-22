民團紀念228：不義象徵仍聳立 轉型正義未完全實現

228事件邁入第78週年，70多個民團今天遊行至當年事件爆發處天馬茶房，以及台灣行政長官公署（今行政院）等處悼念。醫師陳永興表示，蔣介石的紀念館至今還聳立，這個不義象徵仍在台灣這塊土地上，就代表轉型正義沒有完全實現。

鄭南榕基金會、玫瑰古蹟－蔡瑞月舞蹈研究社、台灣基督長老教會總會、社團法人台灣親子共學教育促進會等70多個團體今天共同舉辦「228．0紀念行動」，以遊行方式紀念228事件，現場超過600人身著黑色服裝、以肅穆靜默方式加入遊行，藉此思考228事件帶給台灣的苦難與提醒。

陳永興在遊行前受訪表示，228事件加上後續的戒嚴與白色恐怖，讓台灣上一代菁英消失殆盡，也讓台灣民眾對政治充滿恐懼，如今台灣社會進步、開放，人權狀況改善加上政黨輪替，讓228事件逐漸平反，包含受難者得到補償、訂定紀念日，設立紀念碑、紀念館等實現部分訴求，但是轉型正義最重要的部分，也就是加害者至今都未道歉。

他指出，蔣介石的紀念館至今還聳立，這個不義象徵仍在台灣這塊土地上，也就代表轉型正義沒有完全實現。

陳永興也提到，中國共產黨比中國國民黨更獨裁、極權、殘酷，沒有人權、法治、民主觀念，若真的強行併吞統治台灣，228事件恐會變成未來式。

全國律師聯合會二二八司法公義金管理委員會主委、律師林重宏表示，律師界參與228紀念活動不僅是悼念受難者，更要反思民主的意義與價值，此前國會通過憲訴法修正案引發律師界抗議此舉破壞憲政體制，呼籲社會應共同捍衛憲法尊嚴。

遊行隊伍從日新國小出發，一路唱名當年受難者姓名，首站抵達228事件爆發處天馬茶房紀念碑，由牧師林宗正於下午2時28分時手持鮮花跪於事發地，再進行獻花儀式，紀念受難者。

遊行後續經過當228事件重要場景，包括專賣局台北分行（現為彰化銀行台北分行）、傳遞228事件消息的台灣廣播電台（現為台北228紀念館），最後抵達當年的行政長官公署（現在的行政院），並在行政院前朗讀宣言。

宣言提到，228事件的歷史軸線在有計畫抹滅菁英，在台灣以新模式運作，在野黨身在民主制度卻繼承威權遺緒、違憲濫權，與互不相屬的敵國呼應，有計劃地抹煞為追求自由台灣付出的青春與生命，若缺乏社會團結或民主韌性，得來不易的民主將稍縱即逝。

宣言指出，持續紀念228事件，就是為了做好萬全準備，避免再有這樣的悲劇發生，記憶是走向救贖的開始，唯有不忘記228，讓加害者負起責任，才有可能走向療癒與寬恕。