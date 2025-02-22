對台晶片課關稅 普林斯頓教授：代價高無法迅速落實

川普上任來數度將關稅大刀瞄準台灣晶片。普林斯頓大學政治和國際事務學教授范亞倫近日指出，要大幅提升美國半導體製造能力，可能需要多年時間，徵收高關稅將推高成本，他不認為會迅速實施。

美國總統川普（Donald Trump）點名台灣搶走美國的晶片生意，一度喊要徵收100%關稅，最新說法則是要對半導體課至少25%的稅率，最終目的是提高本土半導體產能。

雖然已有報導及分析指對台灣生產的晶片徵收關稅恐怕傷敵7分，自損3分，川普仍鐵了心要執行。范亞倫（Aaron Friedberg）19日對中央社表示，川普已表示希望國內外半導體製造商增加在美國的投資和產能，他最近的相關言論可能是為了進一步推動這項進程，以比現況更大程度、速度更快的方式落實。

范亞倫透過電子郵件指出，對半導體徵收高關稅將削弱美國其他產業的競爭力 ，「我不認為這些關稅會立即或迅速實施」。儘管如此，無論是透過關稅威脅，還是更積極的誘因及激勵措施，美國勢必會試圖鼓勵台灣及其他外國公司在美國進行更多投資。

科技網站Techspot20日也就台美兩地打造半導體廠的差異進行報導，指在美國建廠所需時間及成本約是台灣的兩倍。

Techspot先以台積電在亞利桑那州建造晶圓廠遇到的重大挑戰切入，指台積電在當地很難找到技術嫻熟的勞工，這種情形在台灣很少見，可見美國與台灣在建設晶圓廠上的巨大差異。

Techspot指出，台積電台灣管理階層與美國員工之間的文化差異也構成障礙，在在凸顯兩地在建設晶圓廠效率上的根本性差距。台灣在打造半導體製造設施方面也擁有強大的專業知識，緊隨其後的是中國及東南亞。

半導體文摘（Semiconductor Digest，暫譯）日前報導，德國半導體生產設備業者Exyte全球業務部執行副總裁布拉希茨（Herbert Blaschitz）在國際半導體產業協會（SEMI）研討會上表示，在台灣一座由美國公司擁有的大型晶圓廠大約20個月內建成。

布拉希茨拒絕透露美國公司的資訊。

根據報導，美國的晶圓廠從獲得許可、設計到開始生產晶圓通常需要約38個月才能完成。歐洲晶圓廠介於這兩個極端之間，平均耗時34個月。

半導體文摘指出，台美兩地的成本差異一樣驚人。雖然製程設備成本不相上下，美國晶圓廠的建造成本大概是台灣晶圓廠的兩倍。

為了充分掌握這種效率差距的嚴重程度，有必要了解現代晶圓廠建設的規模。半導體文摘形容，現今半導體製造設施堪稱工程及物流的奇蹟。布拉希茨指出，大型晶圓廠的總資本支出超過200億美元（約新台幣6557億元），其中40至60億美元專門投入設施建設。

布拉希茨說，建造這樣的設施需要3000至4000萬個工時，還牽涉到管理大量材料，包括8.3萬噸鋼筋、5600英里電纜以及78.5萬立方碼混凝土。

除此之外，一座典型的大型晶圓廠不但擁有43萬平方英尺的無塵室，內部又必須配置2000台製程設備。