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「台灣魚類研究的國寶」沈世傑辭世 享耆壽99歲

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「台灣魚類研究的國寶」沈世傑辭世 享耆壽99歲

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
圖為1978年時任台大動物系教授沈世傑在學術演講場合，介紹台灣的海水熱帶魚。本報資料照片
圖為1978年時任台大動物系教授沈世傑在學術演講場合，介紹台灣的海水熱帶魚。本報資料照片

有「台灣魚類研究的國寶」美譽的台大前教授沈世傑，傳出辭世消息，享耆壽99歲。生態專家、清大生科院榮譽退休教授曾晴賢在臉書悼念，他表示，沈世傑昨天傍晚辭世，走得相當平靜，「家屬告知，沈老師一向瀟灑，希望就讓他瀟灑來去最後一回吧，可能就此跟大家告別了」。

曾晴賢表示，沈老師的人生經歷過顛沛流離的年輕歲月，但是能夠在逆境中學習與成長，之後在台大動物系奉獻一輩子，從事最冷門的魚類學基礎分類研究，用功之深眾所皆知，身教言教都堪為表率，著作等身更是不在話下，對於台灣魚類學研究的貢獻無庸置疑。

他1979年間有幸得沈世傑的收留與栽培，雖然也追隨腳步作為人師，「但是自肘對於學術的功力可能百無得其一，此乃個人無法學到恩師非常專心的做學問態度」。

根據「台大科教中心CASE報科學」網站，沈世傑在台大任教長達60年，以魚類基礎分類聞名、為台灣魚類分類研究貢獻良多的國寶級人物。

台大 國寶 魚類

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