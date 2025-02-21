「沒有和平，民主會怎樣？」吳玉山與龍應台不尋常對話
曾幾何時，「和平」2字在台灣竟變成一個敏感詞，然而，和平究竟只是天真浪漫的期盼，虛幻的烏托邦，還是艱辛務實的努力，最現實的主張？
由龍應台基金會主辦的2025年「思沙龍。不尋常對話」，今年首場將邀請中研院院士吳玉山以「沒有和平，民主會怎樣？」為題演講，分析民主與和平的共生關係，吳玉山鑽研小國在強國的環伺下圖存的哲學與戰略，這次演講試圖提醒的是：和平，不論是對海峽的哪一岸，其實都是最實際、最現實的選項。一旦失去和平，民主制度譬如言論自由和人身自由，都會被斷送。一旦走向衝突，環境永續譬如能源與糧食安全，都無法維持。兩個社會都要慎思。講座由作家龍應台主持並對談。
講座於3/16（日）下午兩點舉行，地點在華山文創園區拱廳，歡迎所有關切台灣及國際局勢的民眾前來聆聽這場不尋常對話，報名：https://www.surveycake.com/s/D6O4b
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