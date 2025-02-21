李遠認為文化重點在「人」 盼百大基地帶動文化體驗

李遠上任文化部長前一天，做了一個「野溪之樹」的夢；上任後9個月李遠還是常做夢，「我夢到百大文化基地成立，我帶著百大基地去說服其他部會，交通部長說這不錯乾脆給交通部，我就醒了。」

百大文化基地是李遠上任後最重要的規畫之一，李遠認為，文化的重點在「人」，不是只有硬體設施，「我們每天吃什麼？聊什麼？看什麼？這些才是活生生的文化。」

百大文化基地的意義，除了強調基地的歷史脈絡及文化特色內涵故事等，更期盼能以基地為中心，進一步串連當地的社區組織、藝文館舍、獨立書店或雜誌出版社、各級學校、古蹟聚落營運點等，並規劃主題策展、導覽解說、實作等文化體驗，或其他有助於擴增文化基地量能及豐富基地的相關體驗。

李遠觀察近年再造歷史現場、地方文化館舍升級以及獨立書店等，各地都有獨特的人文底蘊，他要透過百大文化基地讓這些成果展現於大眾眼前。

說這個夢時，李遠有一種小孩子翻牆翹課成功的開心笑容，「我已經70多歲，心境有點不同，對我而言，成功不必在我，因為我真的不需要這個榮耀。」李遠說他的人生，所有有關文化的事情幾乎都做過，「來文化部的夢想之一，就是把百大基地呈現出來，每兩年換一批，長期下去就會看到成績。」

李遠表示，文化部做的事情，是對整體台灣的文化有所影響，「如果百大文化基地成功了，甚至這個計畫交給別的部會作，我覺得都好。」

李遠表示，因為百大基地的計畫，他讓文化部內各部門可以橫向聯繫，資源共享，發揮文化加成作用，「在整個行政體系裡面，文化部還是小的單位，但因為現在已經被政府列為戰略部門，我會鼓勵大家，現在是最好的時刻。」

上任9個月，李遠創造環境，讓文化生長，他上任推出鼓勵繪本創作的計畫，希望透過比稿與補助，讓更多人投入本土繪本創作，「我認為繪本跟漫畫比較沒有語言限制，翻譯的文字量相對少，出版日文版或法文版等等也只要改變譯文。」光是報名就超過9百人，遠比預期想像多出好幾倍。

關於兒童未來館，李遠表示這塊基地已有藍圖，但尚未動工，興建速度比不上孩子長大的速度，於是李遠實作先行，以原有的二層樓建築加上附近草地先成立願景館，以科技、藝術跟社會等議題讓現在的孩子有機會參與，「每一代的兒童可以跟兒童未來館產生關係，這才有意義。」

上任前一晚李遠做的「野溪之樹」的夢很簡單，他回憶夢裡面有一條溪，溪邊有一棵樹，李遠當時的解讀是只要野溪乾淨了，樹就會好好生長。9個月已過，現在的李遠則還是那個整理溪水的人，看樹木成蔭，「我這一生有過的夢想都實現了，來文化部當部長，我會努力幫助別人實現夢想。」