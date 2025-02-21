烏拉孟斷崖山難救援難度高 劉世芳表揚搜救人員

南投縣政府消防局、消防署特種搜救隊與空中勤務總隊日前共同合作，執行救援難度高的馬博橫斷烏拉孟斷崖山難，成功帶回罹難者。內政部長劉世芳今天頒發慰勞金表揚搜救人員，也呼籲民眾登山前務必做好萬全準備。

南投消防局日前獲報，有女山友在烏拉孟斷崖跌落山坡，搜救人員15日在進行2梯次搜救活動後，在烏拉孟斷崖下方約400公尺處發現罹難者，因地勢屬峭壁斷崖，經搜救人員透過拖拉及挖掘障礙物後將遺體打包，再吊掛帶回。

內政部透過新聞稿表示，劉世芳今天赴內政部消防署頒發慰勞金給2月15日參與馬博橫斷烏拉孟斷崖救災的所有救難人員，並感謝南投縣政府消防局、消防署特種搜救隊與空中勤務總隊共同合作。

劉世芳說明，烏拉孟這次任務面臨艱困地形的巨大挑戰，搜救人員不懼艱險，仔細擬定搜救策略，利用直升機克服險峻地形，將深埋在地裡的罹難者順利帶出來，過程十分驚險，從救援行動完全可看到搜救人員在危急環境中所展現出的高度專業，以及平時扎實嚴謹的訓練，這次的搜救歷程，將可提供未來訓練及精進山搜勤務的參考。

劉世芳指出，從每次的勤務中，可以看到救難人員在執行任務的當下只專注在一件事情上，那就是把「專業」、「專心」這件事做好，讓被救者及所有的救難夥伴都能安全歸來，而這些救援行動，完全有賴專業的訓練與團隊合作。

劉世芳提到，內政部將持續強化搜救訓練，並研議以戰術緊急傷患救護訓練手冊（TECC）的方式來辦理，讓救難人員在惡劣的環境條件下，能夠保全性命，以確保每一次山難救援都能迅速、有效地執行，保障民眾登山安全，另也提醒搜救人員及飛行組員，在面對充滿未知與風險的救援行動時，務必確保安全，完成任務平安回家。

劉世芳也提醒，民眾絕對不可輕忽台灣壯闊高山的險峻，登山前務必攜帶足夠的維生食物、水、保暖衣物及衛星定位設備等裝備，不單獨行動，並隨時關注天候與地形變化，以降低山難發生的風險。