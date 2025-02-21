救國團葛永光主任率第27屆青年代表訪日團訪問群馬縣交流地方創生及永續發展

救國團葛永光主任率第27屆中華民國青年代表訪日團與日本自民黨青年局局長中曾根康隆於日本國會議事堂前合影。 圖／救國團提供

救國團葛永光主任率第27屆中華民國青年代表訪日團，2月19日應日本自民黨之邀前往青年局長中曾根康隆的故鄉群馬縣展開為期兩天的交流訪問。群馬縣不僅是自民黨青年局長中曾根康隆及組織運動本部本部長小淵優子的故鄉，更是台日文化與合作的重要橋樑，行程別具意義。

第27屆中華民國青年代表訪日團團長救國團葛永光主任與日本自民黨青年局局長中曾根康隆於日本國會議事堂前合影。 圖／救國團提供

訪問團首站抵達水上町，受到水上町町長阿部賢一、議長小林洋及近十位當地議員的熱烈歡迎。「町長」相當於台灣的鄉鎮首長，阿部町長詳細介紹位於群馬縣北部的水上町94.5%為山地與森林，並為東京都3,500萬居民提供潔淨水源，2017年，水上町被聯合國教科文組織列為生物圈保護區，展現出在人與自然和諧共生上的卓越貢獻，而作為日本「SDGs未來都市」，水上町在觀光、農林、教育、健康、福利及能源等多領域積極推動永續發展，成為環境保護的典範，與救國團將永續納入原本公益、服務、教育、健康四大志業成為第五志業的概念契合。

救國團葛永光主任率第27屆中華民國青年代表訪日團拜會群馬縣水上町與町長阿部賢一合影。 圖／救國團提供

團長葛永光主任致詞時指出，救國團長期致力推動青年成長與環境保護，所屬各青年活動中心位於自然環境優美的海濱與山區，不僅落實維護自然環境，也加強推廣生態旅遊。救國團受託營運的運動中心也持續推動減碳、減重、減壓的「三減政策」，以促進國民健康。立法委員游灝建議水上町未來可與救國團深化合作，結合救國團的公益形象和資源，讓更多人認識這座環保典範之城。

訪日團隨後參訪BMZ製鞋公司，該新創企業模式製鞋公司為當地廢棄中學改建而成，結合最新技術與專業知識，擁有完備的研發製造體系，目標在成為全球足部健康領域的領導者。BMZ社長高橋毅表示非常希望有機會騎單車環島台灣。葛永光主任回應表示救國團是為青年圓夢的平台，當場熱情邀請他參加救國團暑期「鐵騎凸台灣」活動，親自體驗台灣的風光與文化並深化台日友誼。葛主任強調，當前救國團秉持「今日我們為青年造夢，明日青年為國家造夢」的精神，不分國界，期望促進雙方產業合作。

水上町特別安排訪日團至工匠之鄉─面具之家，體驗繪製傳統面具，每位團員選擇喜愛的模型，發揮創意設計並親手彩繪，最後與老師合影留念。葛永光團長親手繪製皮卡丘面具，其他團員分別創作天狗、哆啦A夢、麵包超人、狐狸、貓與鹹蛋超人等動漫造型，對這場日本傳統文化體驗留下深刻印象。

群馬縣訪問期間適逢大雪，自民黨青年局特別安排前往水上高原滑雪度假村體驗雪上摩托車、雪地橡膠艇及滑雪等活動。葛永光主任稱讚水上町環境優美，飯店設施完善，極具國際觀光發展潛力，應讓更多台灣青年親身體驗這片美麗土地，同時表示未來救國團將規劃安排台灣青年來此參與雪訓與青少年活動，在拓展國際視野的同時，也促進台日文化與經濟交流，共同推動青年成長與地方創生。

2月20日晚間，自民黨青年局局長中曾根康隆特別設宴為訪日團惜別，計有10位青年局青年國會議員共同參與，互動氣氛熱烈。葛永光主任盛讚中曾根局長對青年工作的見解精闢，對其積極推動青年改革，展現對青年發展的深遠關注表達敬佩。葛主任表示，青年世代是各國政黨未來最重要的力量，也是政黨求永續發展的生命力，唯有聆聽青年的聲音，才能貼近人民需求並順應時代潮流，期盼台日雙方在青年事務上能有更深入的合作，共同創造更加美好的未來。

日本自民黨青年局安排第27屆中華民國青年代表訪日團於水上高原滑雪度假村體驗雪地活動。 圖／救國團提供

訪日團2月21日最終站前往日本國會議事堂參觀主要設施，透過青年局的陪同和介紹，了解日本立法機構的歷史及運作，深化兩國青年在政治與文化領域的交流。最後中曾根局長與全體團員在國會議事堂正門前合影留念，為本次訪問畫下圓滿句點。這次參訪不僅讓代表團成員對日本政治制度有了更深入的理解，也為台日兩國未來在青年發展、政策交流與文化合作方面奠定了更穩固的基礎，成果豐碩。