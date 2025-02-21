台灣緊急醫療救護整合有方 獲亞洲協會肯定

1963年2月21日上午，台北市川端橋、雙園堤防及馬場町等堤外居民七、八百人，衝進當時台北市議會所在的中山堂，向市議會及代理市長周百鍊請願，要求解決他們的「住」的問題，妥善處理拆遷他們的房屋。在歷時4個小時的抗議中，由於群眾情緒激動，氣氛非常緊張，曾擠破門窗玻璃。憲警人員包括便衣，共計出動500人以上在場維持秩序，中山堂的周邊臨時警戒管制交通，在混亂的情況下，幸未讓成意外事件

2025-02-21 09:00