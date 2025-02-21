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台灣緊急醫療救護整合有方 獲亞洲協會肯定

中央社／ 台北21日電

內政部消防署推動「救急救難一站通推動計畫」，整合22縣市消防局、10種全國緊急醫療救護（EMS）系統，建立完整的救護資料交換平台，讓服務更即時、更準確，昨天獲頒「亞洲緊急醫療救護協會機構獎」。

內政部今天透過新聞稿指出，隨著全國緊急救護出勤量逐年增加，如何透過進階救護器材、教育訓練及人工智慧（AI）技術導入，提升到院前急救效率與安全性，提高緊急傷病患的存活率，已成為當前重要課題。

內政部說，消防署因此跨機構合作推動「救急救難一站通推動計畫」，攜手衛福部、國家災害防救科技中心（NCDR）共同合作的成果，成功整合全國22縣市消防局、10種EMS系統，建立完整的救護資料交換平台，讓EMS服務更即時、更準確，提升台灣整體救護服務品質，計畫除榮獲國家發展委員會第7屆「政府服務獎」，今年更榮獲「亞洲緊急醫療救護協會機構獎（AAEMS Institutional Award）」。

亞洲緊急醫療救護協會（AAEMS）是由亞洲為主的20多個國家組成，致力於建立亞洲地區緊急醫療救護體系，並促進緊急醫療的推動、教育與研究。內政部指出，這次獲獎，昨天已由消防署指派代表前往泰國華欣受獎。

此外，泰國近日也舉行亞洲救護競賽，內政部說，共有來自6個國家共13支隊伍參加，台灣也有新北、桃園、台南、高雄4個直轄市組隊參賽，並經過7位國際裁判的認可，其中新北市隊伍奪冠，台南也獲得第3名，展現台灣救護實力。

內政部 台南

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