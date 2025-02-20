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AI助攻 內政部規劃推數位戶政服務智慧秘書

中央社／ 台北20日電

內政部今天說，各業務已陸續導入人工智慧（AI），也規劃多項AI應用相關計畫，例如明年後推動「數位戶政服務智慧秘書」，使民眾線上申辦戶政業務能直接導入資料，或辦理不動產繼承能透過智慧機器人對話等方式進行。

內政部今天部務會報安排資訊服務司報告「內政部及所屬機關AI導入現況及未來應用計畫」，部長劉世芳表示，內政部業務與民生息息相關，各單位與所屬機關已進行或規劃多項AI應用相關計畫，能提供民眾便利服務。

劉世芳說，目前內政部AI具體運用在查驗外來人口與通關旅客身分；淹水災情、火災風險及消防人力風險預測；以及全國涉案車輛資料與失贓車協尋等系統，都讓民眾非常有感，對提升治安或防災也有幫助。

內政部說，民國115年後將進一步推動如不動產智能管家應用、數位戶政服務智慧秘書、駭客攻擊聯防自動化機制；消防署方面，如影像搜救辨識、搜救語音辨識、智慧搜救決策輔助應用；移民署部分，包括旅客證件自動歸戶、入出境智慧行為分析、智能客服服務、智慧公文應用；以及國家公園署的入園人流及停車場車流辨識；國土測繪中心的測繪圖資雲端化服務；中央警察大學也將進行智慧化公文與法規綜合查詢應用。

內政部資訊服務司司長黃國裕舉例，「不動產智能管家計畫」是希望讓民眾辦理不動產繼承能透過類似智慧機器人的對話方式進行；「數位戶政服務智慧秘書」希望讓民眾辦理戶政事項能在線上申辦、直接導入個資，過程中也要確保民眾個資安全。

黃國裕說，針對移民署的「AI旅客證件自動歸戶系統」，因為人的面貌隨時間可能不同，因此希望把同一旅客的相關證件、例如歷次護照都能歸戶、整合。至於「AI影像搜救辨識」計畫，是希望火災時能透過影像辨識危險因子，以利消防人員風險評估與人力配置等。

內政部強調，會要求各單位與所屬機關對於導入AI應積極監管、嚴謹規範及謹慎使用，讓AI效益最大化，將風險降至最低。

內政部

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