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國民參與審判交流座談 法務部：我國是借鏡日本經驗

聯合報／ 記者王聖藜／即時報導
台日國民參與審判制度座談會與會者檢察司副司長簡美慧（右起）、檢察司長張曉雯、法務部長鄭銘謙、日本青山學院大學刑事法學教授葛野尋之、台日刑事法研究學會理事長林裕順、主任檢察官王如玉。圖／法務部提供
台日國民參與審判制度座談會與會者檢察司副司長簡美慧（右起）、檢察司長張曉雯、法務部長鄭銘謙、日本青山學院大學刑事法學教授葛野尋之、台日刑事法研究學會理事長林裕順、主任檢察官王如玉。圖／法務部提供

法務部與台日刑事法研究學會舉辦「台日國民參與審判制度」座談會，昨邀請日本青山學院大學刑事法學教授葛野尋之分享經驗，法務部長鄭銘謙表示，檢察官已用心投入國民法官法案件的準備，希望透過座談提升司法制度公信力。

為促進台、日雙方對國民參與審判制度的交流，座談會邀請葛野尋之與會，由台日刑事法研究學會理事長林裕順協助翻譯，針對日本裁判員制度的發展歷程、量刑趨勢等議題與我國檢察官交流。

據了解，日本裁判員制度於2009年實施，我國國民法官法深受日本裁判員制度影響，葛野尋之長期研究日本刑事訴訟制度，對裁判員制度運作模式、量刑考量以及制度發展趨勢具有豐富的觀察與見解。

座談會透過專題演講及討論方式，說明日本裁判員制度運作狀況及學術發展情形，以作為我國國民法官制度重要指引，讓我國檢察官進一步了解日本經驗，進而應用於國民法官制度。

法務部表示，2026年1月1日起除少年刑事案件及毒品案件外，最輕本刑為10年以上有期徒刑之罪，將適用國民法官法，對審檢辯三方都是全新挑戰；我國國民法官法借鏡許多日本刑事訴訟與裁判員制度經驗，因此，了解日本裁判員制度規範與實務操作情形，將有助於精進國民法官制度運作。

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國民法官 日本 裁判

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