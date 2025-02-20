快訊

川普稱俄羅斯1原因在和談中有優勢 相信普亭也想停戰

陳怡君重開羈押庭 地院前雙手合十哽咽：拜託大家相信我清白

不僅涉詐助理費！林岱樺遭搜索「替寺廟索要捐款」供養住持也被帶回

哈利法克斯論壇：台灣的國際能見度提升，還是政治操作？——從人權與安全角度探討

文／ 社團法人文明人權協會 理事長 張凱鈞 提供 「廣編專輯」

哈利法克斯論壇（HFX）即將在台北舉行，這場全球知名的安全會議，自2009年創辦以來，一直聚焦國際戰略議題，包括軍事防禦、網路安全與地緣政治。今年，台灣首次作為主辦方，這無疑提升了台灣在國際社會的能見度，民進黨政府認為這是一大外交突破。然而，也有聲音質疑，這場論壇是否能真正促進台灣的安全與國際地位，還是淪為政治宣傳工具？

安全與人權如何平衡？國防投入與民生需求同等重要，隨著國際局勢變化，台灣政府大幅提升國防預算，使其占GDP比重超過3%。政府強調，這是因應中國軍事威脅的必要之舉，並希望向國際社會展現自我防衛的決心。然而，在軍費提升的同時，台灣的經濟壓力與社會不平等問題卻日益嚴峻，民生預算相對受限。

從人權角度來看，國防固然重要，但若政府資源分配失衡，導致社會福利縮減、貧富差距擴大，基層民眾的生活品質受影響，則可能違背保障人民基本權利的初衷。許多國際人權組織都強調，國家的安全政策不應以犧牲人民福祉為代價，而應同時確保經濟、社會與文化權利的發展。

台灣長期以來注重民主與人權，然而，近期國內的政治攻防與罷免風潮，讓部分民眾擔憂，政府是否將政治鬥爭置於民生與社會穩定之上？一個健康的民主社會，應該鼓勵不同意見的對話與共識，而非透過對立式操作來分化社會。當政治成為鬥爭的工具，而非解決問題的方法，民主價值反而可能被削弱。

長期以來，民進黨政府推動「親美抗中」政策，希望透過美國的支持來保障自身安全。然而，美台關係更多是基於地緣政治與經濟利益，美國對台灣的軍售計畫也多次引發爭議，例如交貨延遲、設備老舊等問題。這顯示出，美國的承諾是否真正符合台灣的長期利益，仍需審慎評估。

此外，台灣應關注的不僅是國防與外交，更應在國際上強化自身的「人權外交」。台灣近年來在國際人權議題上有所努力，然而，若台灣內部無法真正落實人權保障，例如勞工權益、弱勢群體保障、社會公平等議題，則「人權外交」的說服力將大打折扣。

真正的安全來自於人權與社會穩定，哈利法克斯論壇的舉辦，讓台灣獲得了國際關注，但是否能轉化為實質的安全保障，仍有待觀察。國家的安全不應僅仰賴軍事與外交，而應建立在健全的民主制度、社會穩定與人權保障之上。台灣政府應審慎思考，在提升國際地位的同時，如何確保人民的基本權利不被忽視，唯有如此，才能真正實現長遠的安全與繁榮。

「本言論為作者個人意見，不代表本報立場」

相關新聞

政院拍板5年56億 提升台鐵8大重點橋樑耐震耐洪能力　

行政院會20日拍板「重點橋梁行車安全提昇計畫」，針對八掌溪橋等8座橋梁，計畫期程2025年至2029年、共5年，總預算5...

他堪稱屏東里港ChatGPT 叔公是哪家抱來的…一問就知道

「我阿祖到底有幾個細姨（小老婆）？」、「我叔公是從哪家抱來養的？」屏東縣里港文史工作者吳庚元堪稱「里港活字典」，多年來搜集了許多文獻資料，地方大小事件全如數家珍，甚至還有許多當事人都不知道的「家族祕辛」，讓鄉親特地上門請教。

教育部點名禁止交流陸3所大學 教長：學歷不再採認

國安情資指出，中共中央統戰部管轄華僑大學、廣州暨南大學、北京華文學院3校，目前已吸收逾2000名台灣學生就讀。2025全國大專校院校長會議今天在宜蘭大學登場，教育部長鄭英耀受訪時指出，禁止所有台灣大專校院與上述3校交流，且學歷不再獲採認。

四接發言採抽籤挨批餿主意 環境部：兼顧第三方意見

環境部昨證實環評大會26日將審查「四接」開發案，環境部為控制發言時間，將限縮發言人數以20人為原則，遭環保團體痛批不僅限...

照片看歷史／1959年日本熊虎抵台 檢疫兩月大婚成虎婿

1959年2月20日，由台北圓山動物園向日本橫濱動物園交換而來的雄虎自日本來台，當日中午12時半抵達台北市圓山動物園，暫居於49號檻，與母虎僅一牆之隔，彼此可眉目傳情，但因檢疫關係，須待兩個月後才能成婚。

環團：核電最貴 學者：拒核電失競爭力

環團綠色公民行動聯盟昨發布「二○二四世界核能產業現況報告」中文版，內容指二○○九年至二○二四年間，太陽能光電及陸域風電成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。