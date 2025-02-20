哈利法克斯論壇：台灣的國際能見度提升，還是政治操作？——從人權與安全角度探討

哈利法克斯論壇（HFX）即將在台北舉行，這場全球知名的安全會議，自2009年創辦以來，一直聚焦國際戰略議題，包括軍事防禦、網路安全與地緣政治。今年，台灣首次作為主辦方，這無疑提升了台灣在國際社會的能見度，民進黨政府認為這是一大外交突破。然而，也有聲音質疑，這場論壇是否能真正促進台灣的安全與國際地位，還是淪為政治宣傳工具？

安全與人權如何平衡？國防投入與民生需求同等重要，隨著國際局勢變化，台灣政府大幅提升國防預算，使其占GDP比重超過3%。政府強調，這是因應中國軍事威脅的必要之舉，並希望向國際社會展現自我防衛的決心。然而，在軍費提升的同時，台灣的經濟壓力與社會不平等問題卻日益嚴峻，民生預算相對受限。

從人權角度來看，國防固然重要，但若政府資源分配失衡，導致社會福利縮減、貧富差距擴大，基層民眾的生活品質受影響，則可能違背保障人民基本權利的初衷。許多國際人權組織都強調，國家的安全政策不應以犧牲人民福祉為代價，而應同時確保經濟、社會與文化權利的發展。

台灣長期以來注重民主與人權，然而，近期國內的政治攻防與罷免風潮，讓部分民眾擔憂，政府是否將政治鬥爭置於民生與社會穩定之上？一個健康的民主社會，應該鼓勵不同意見的對話與共識，而非透過對立式操作來分化社會。當政治成為鬥爭的工具，而非解決問題的方法，民主價值反而可能被削弱。

長期以來，民進黨政府推動「親美抗中」政策，希望透過美國的支持來保障自身安全。然而，美台關係更多是基於地緣政治與經濟利益，美國對台灣的軍售計畫也多次引發爭議，例如交貨延遲、設備老舊等問題。這顯示出，美國的承諾是否真正符合台灣的長期利益，仍需審慎評估。

此外，台灣應關注的不僅是國防與外交，更應在國際上強化自身的「人權外交」。台灣近年來在國際人權議題上有所努力，然而，若台灣內部無法真正落實人權保障，例如勞工權益、弱勢群體保障、社會公平等議題，則「人權外交」的說服力將大打折扣。

真正的安全來自於人權與社會穩定，哈利法克斯論壇的舉辦，讓台灣獲得了國際關注，但是否能轉化為實質的安全保障，仍有待觀察。國家的安全不應僅仰賴軍事與外交，而應建立在健全的民主制度、社會穩定與人權保障之上。台灣政府應審慎思考，在提升國際地位的同時，如何確保人民的基本權利不被忽視，唯有如此，才能真正實現長遠的安全與繁榮。

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